Подробности мучительной смерти вожатой в лагере: убийца расправилась с жертвой, которая спасла ее от суицида

Алексей Вольцев

Сегодня СМИ сообщили о страшном происшествии: в детском лагере Пушкинского района Подмосковья «Доброе» убили вожатую, вонзив ей нож в сердце. Прибывшей на место происшествия полиции удалось выяснить, что жертва Алла Филатова и ее коллега Александра Осипова, нанесшая удар ножом, находились в состоянии алкогольного опьянения в момент потасовки, однако, в процессе расследования правоохранительные органы смогли воссоздать более четкую картину события и узнать о взаимоотношениях девушек.

Как выяснилось, Алла и Саша были подругами на протяжении нескольких лет. Однажды Филатова даже спасла Осиповой жизнь, когда та пыталась совершить попытку суицида из-за отчаяния, травли в детском лагере и невозможности бросить работу в детском учреждении, так как была необходимость платить за учебу. Алла во время оказалась рядом с подругой и остановила кровотечение девушки, «подарив» ей жизнь во второй раз.

Теперь, когда убийца отобрала жизнь своей спасительницы, ее вынудили рассказать о случившемся. Осипова не стала отрицать вину и честно заявила о том, что взяла нож: «Ребенок не хотел идти на дискотеку, мы с Аллой его туда отвели… Потом начали разговаривать. Она хотела уйти. А я: «Посиди пять минут, давай договорим». Алла начала: «С тобой вообще никто общаться не хочет. Почему я должна сидеть?». Я начала нервничать и взяла нож. Дальше я просто подошла к ней…»

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