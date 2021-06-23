Подруга Бородиной о ее муже: «Абьюзер и придурок с комплексами»
Последние несколько дней все внимание общественности приковано к роману Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Многие подозревают, что пара рассталась. Они не появляются вместе и никак не комментируют отношения, в отличии от их друзей.
Накануне Наталья Алайская опубликовала достаточно интересный пост у себя в Instagram. Девушка посвятила публикацию недостойным мужчинам. Причем фотографию она выбрала с Ксенией Бородиной. Это навело подписчиков на подозрения, что Наталья рассуждает о ее муже.
«Абьюзер — новое слово. Мы их так переюзаем, что мало не покажется. Новое слово… Абьюзер! Придурок с большими комплексами, который не умеет получать удовольствие от жизни и от женщины. Командует, пыхтит! А нам, красоткам, на это на-пле-вать! Такие мужчины интересны только в начале», – заявила девушка.
Наталья также отметила, что ей импонирует Курбан, однако понимает, что он не без греха. Однако и Ксения – девушка с жестким характером. В комментариях сразу заявили, что знают, в чей огород этот камень.
«Я думаю, все узнали», «Тут Курбану привет передают», — иронично отмечали пользователи.
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