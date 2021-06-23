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Потребление кофе снижает риск хронической болезни печени

Потребление кофе снижает риск хронической болезни печени

Проведенное в Великобритании исследование показало, что люди, пьющие кофе, менее подвержены хронической болезни печени. Риск смерти от этого заболевания снижен у них на 49 %.

Хроническая болезнь печени включает в себя несколько патологий, в том числе воспаление (хронический гепатит), разрушение ткани печени и замещение ее соединительной тканью (фиброз и в дальнейшем цирроз печени). Причинами хронической болезни печени могут стать как инфекционные заболевания (гепатит А и Б), так и злоупотребление алкоголем, но наибольшее распространение в последние десятилетия получил стеатогепатоз, или неалкогольная жировая болезнь печени. Она довольно часто встречается у пожилых людей, среди которых ее распространенность достигает 25 %. Однако последние исследования показывают, что стеатогепатоз всё больше распространяется у пациентов до 30 лет. К 2030 году количество страдающих стеатогепатозом, согласно прогнозам, превысит сто миллионов человек. В Великобритании с 1970 года число случаев смерти от хронической болезни печени выросло на 400 %, и сейчас она вышла на третье место среди причин преждевременной смерти.

Предыдущие исследования показывали, что употребление кофе снижает риск рака печени и заболеваний печени, связанных с алкоголем. В новой статье в журнале BMC Public Health профессор Пол Родерик из Университета Саутгемптона и его коллеги рассказывают, как они проанализировали данные 494 585 участников Британского биобанка (UK Biobank) — проекта, призванного помочь выявить генетические факторы и факторы окружающей среды, связанные с конкретными заболеваниями. В начале проекта возраст участников был от 40 до 69 лет. 384 818 человек регулярно пили кофе, 109 767 не употребляли этот напиток. Состояние печени участников изучалось в течение почти 11 лет. За это время обнаружилось 3600 случаев хронического заболевания печени, 301 смертельный исход и 1839 случаев простой жировой болезни печени.

Анализ показал, что после учета таких факторов, как индекс массы тела, потребление алкоголя и курение, у тех, кто пил кофе (в любом количестве и любого сорта), риск развития хронического заболевания печени или жировой болезни печени был на 20 % ниже. У любителей кофе также оказался на 49 % ниже риск смерти от хронического заболевания печени.

Исследователи сообщают, что величина эффекта возрастает с увеличением количества потребляемого кофе, примерно до трех-четырех чашек в день, «сверх чего дальнейшее увеличение потребления не дало никакой дополнительной пользы». Снижение риска болезни также было обнаружено при отдельном рассмотрении растворимого кофе, кофе без кофеина и молотого кофе, но наибольший эффект давал именно последний вариант.

Ванесса Хебдич из Британского фонда исследований печени, комментируя полученный результат, говорит, что исследование стало еще одним доказательством пользы кофе для здоровья печени. «Однако важно, чтобы люди улучшали здоровье своей печени не только за счет употребления кофе, — добавила она, — но также за счет сокращения употребления алкоголя и поддержания здорового веса при помощи физических упражнений и правильного питания».

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По материалам: polit.ru

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