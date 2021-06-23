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Правительство может ввести акцизы на сладкие напитки

Правительство может ввести акцизы на сладкие напитки

Правительство России ведет обсуждение идеи введения акцизов на сладкие напитки. Однако никакого конкретного решения пока не принято, вопрос требует проработки, пишут "Ведомости" со ссылкой на участников беседы по этому вопросу.

Сейчас в Минсельхоз поступил протокол по итогам совещания у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко. Ведомству поручено предложить критерии "отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным".

Рассматривается вариант установления ставки акциза в зависимости от стоимости самого напитка, а также от содержания в нем сахара. У этих двух предложений разные цели: пополнение бюджета и забота о здоровье россиян. Ожидается, что нововведение принесет от десяти-двадцати миллиардов рублей в казну.

Подобная мысль возникает у чиновников не впервые: в 2016-м Минфин хотел установить соответствующий сбор в размере пяти рублей за литр, доход в этом случае оценивался в 25 миллиардов рублей в 2017 году. Но воплощение идеи в жизнь пришлось отложить из-за кризиса - это могло сильно ударить по бизнесу.

Ранее Ruposters писал, что в Госдуме предложили повысить налоги для богатых до 35%.

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По материалам: uposters.ru

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