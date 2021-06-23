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Предпринимателям будет проще получить статус резидента Арктической зоны России

Предпринимателям будет проще получить статус резидента Арктической зоны России

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 23 июня 2021 года


14:07  Автор: Никита Вятчанин



Совет Федерации одобрил изменения в закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ». Как пояснил зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, речь идет об упрощении доступа к такой деятельности субъектам малого и среднего бизнеса.

Изменения предусматривают, что получить статус резидента Арктической зоны РФ сможет индивидуальный предприниматель или юрлицо, которые планируют заниматься предпринимательством на территории нескольких муниципальных образований, относящихся к сухопутной территории Арктической зоны. Один из таких муниципалитетов должен являться местом госрегистрации предпринимателей.

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При этом при определении объёма капитальных вложений юрлица или индивидуального предпринимателя будут учитываться затраты на приобретение машин, оборудования и производственного инвентаря вне зависимости от наличия затрат на строительство либо модернизацию или реконструкцию объектов недвижимого имущества.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#Арктика #бизнес


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По материалам: pnp.ru

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