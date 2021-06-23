Против Маркл вышел весь Букингемский дворец: подданные хотят наказать Меган за травлю

Алексей Вольцев

На днях в СМИ просочилась информацию от инсайдеров о несносном поведении Меган Маркл (Meghan Markle), жены принца Гарри (Harry), которая поднадоела не только членам правящей династии, но и персоналу Букингемского дворца. Подданные королевы и ее наследников обвинили герцогиню в жестокости, издевательствах, хамстве и поведали о нескольких шокирующих случаях, когда Маркл переходила все границы и была бесчеловечной не только в отношении родственников Гарри, но и работников дворца.

Несмотря на гнев Маркл, заявления о клевете и требования доказать ее вину, объединившиеся против нее не испугались. Информацию подтвердил бывший помощник Меган, который признался, что уже подавал жалобу на своенравную начальницу, но Гарри успел ее перехватить. Участвовать в расследовании и дать свои показания против супруги принца изъявили желание более 10 бывших сотрудников замка. Королевская семья также заинтересована в поиске правды, однако, как сообщают английские СМИ, результаты работы органов нам станут известны лишь в 2022 году.

«Это будет жесткая схватка, ведь герцогиня привыкла оспаривать все обвинения против себя. Дворец серьезно подошел к расследованию и хочет убедиться, что слова сотрудников — правда, поставив на место Меган. Но она уверена в своей правоте и говорит, что персонал просто не справился с работой», — цитирует источник издание «sputnik-georgia».

[media=https://www.instagram.com/p/CQTtCXFnbT0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Против Маркл вышел весь Букингемский дворец: подданные хотят наказать Меган за травлю появились сначала на POPCAKE.