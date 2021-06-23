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Редкая фотосессия: Шакира появилась на обложке мексиканского Vogue

Редкая фотосессия: Шакира появилась на обложке мексиканского Vogue

44-летняя Шакира ведет закрытый образ жизни: не является завсегдатаем светских мероприятий и не слишком щедра на интервью. Но на днях певица сделала исключение для мексиканского Vogue. Шакира в облегающем платье Dolce & Gabbana снялась для обложки модного журнала.


Шакира

В беседе с журналистом издания певица, чья музыкальная карьера длится уже больше двадцати лет, призналась, что по-прежнему не уверена в себе и самокритична.

Я не являюсь большой поклонницей самой себя. Я всегда слушаю то, что сделала, и говорю: "Это могло быть лучше". Я никогда не остаюсь полностью довольной. Но это недовольство не совсем негативное, в нем есть что-то хорошее. Я никогда не хочу возвращаться к тому, что уже сделала, я хочу искать в другом месте,

— отметила Шакира.


Певица также прокомментировала стремительное развитие стриминговых сервисов, которые у самих музыкантов по всему миру вызывают неоднозначную реакцию.

Глобализация и взрыв социальных сетей позволили разрушить многие барьеры и предрассудки, которые мешали развитию латинской музыки. Прямо сейчас сами люди делают выбор, это больше не директор радиостанции, который решает, что ставить в эфир. Больше не мужчина в костюме и галстуке решает, что слушать, а что нет,

— сказала певица.

Шакира также поделилась своими творческими планами: в следующем году она намерена выпустить новый альбом и отправиться в тур — с надеждой, что к тому времени все трудности, связанные с пандемией коронавируса, закончатся.

Время пандемии, как и все, я пережила с беспокойством, неуверенностью, с некоторым стрессом, особенно за моих родителей, пожилых людей, которые были особенно подвержены этой болезни. Но в то же время я пытаюсь в моменты изоляции делать то, что из-за разных причин невозможно сделать в обычной жизни. Например, больше времени проводить с детьми и семьей,

— призналась Шакира, правда, большего о своей семейной жизни она не рассказала.

Напомним, что с 2011 года Шакира состоит в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике, который на 10 лет моложе ее. В 2013 году на свет появился их первенец Милан, а в 2015 году у пары родился второй сын — Саша. Несмотря на длительные отношения, оформлять их официально пара не спешит. Шакира в одном из интервью отмечала, что "брак пугает ее".

Я не хочу, чтобы он видел во мне жену. Я предпочла бы, чтобы он видел во мне свою девушку,

— с улыбкой прокомментировала она свою личную жизнь в прошлом году во время интервью CBS.


Шакира и Жерар Пике
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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