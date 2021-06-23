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Ритуал «Обиду на себя не принять»

Ритуал «Обиду на себя не принять»

Каждый из нас хоть иногда обижается, испытывает не самые приятные эмоции и порой не может отпустить произошедшую ситуацию. Такое положение дел опасно как для эмоционального здоровья, так и для биополя, и специалисты в области биоэнергетики рекомендуют научиться борьбе с этим разрушительным чувством.


Справиться с обидой важно. Необходимо пережить это чувство и не брать его с собой в счастливое будущее. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проводить ритуал по мере необходимости, чтобы избавляться от обиды и чувства вины, разрушающих счастье и мешающих привлекать позитивные перемены.

Как подготовиться к ритуалу

Для того, чтобы провести ритуал, не нужно специальных атрибутов, сложных заговоров и пентаграмм. Для него важно соблюсти два правила:


найти свободное время;
быть честными перед собой.

Это поможет настроиться на нужные мысли, направить энергию в русло освобождения от обиды и тревоги. Благодаря этому ритуалу жить станет легче. Обиды важно отпускать вовремя, чтобы они не стали источниками бед и неприятностей.


Проведение ритуала на неприятие обиды

Перед тем, как провести ритуал, важно выбрать спокойное время, чтобы никто не отвлекал. Заняв удобное положение, сосредотачиваются на своем беспокойстве, а затем записывают на листок все обиды и сомнения, которые мешают жить счастливо. После этого листок откладывают, закрывают глаза и произносят:

«Беды за спиной оставляю, обиды больше силой не питаю».

После этого нужно сжечь листок над пламенем свечи, а пепел развеять по ветру или пустить по воде, приговаривая:

«С обидами прощаюсь, на себя их не принимаю, жизнь счастьем заряжаю».

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По материалам: dailyhoro.ru

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