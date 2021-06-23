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Российская сборная завоевала 12 медалей на Европейской географической олимпиаде

Российская сборная завоевала 12 медалей на Европейской географической олимпиаде

С 18 по 21 июня прошла II Европейская географическая олимпиада (EGeo). В состязании принимало участие 152 школьника из 13 стран. Нашу страну представляло 15 человек, информирует Минпросвещения России.

Серебряными призёрами в категории юниоров (до 15 лет) стали:
– Владислав Зайцев (гимназия № 17, г. Белорецк, Республика Башкортостан);
– Фёдор Денисов (Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1, Ленинградская область);
– Зачерий Сахтарьек (школа «Интеллектуал», г. Москва);
– Павел Жуков (средняя школа № 30 г. Липецка, Липецкая область).

Бронзовых медалей удостоены:
– Максим Иванов (школа № 814, г. Москва);
– Иван Михайлов (школа № 1502 «Энергия», г. Москва).

В категории старших школьников (16–19 лет) серебряные медали завоевали:
– Глеб Тихоновский (средняя общеобразовательная школа № 23 г. Иркутска, Иркутская область);
– Ян Некрашевич (лицей № 34 г. Костромы, Костромская область);
– Мария Емельянова (общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва).

Бронзовые призёры:
– Андрей Охлопков (средняя общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Ю.Г., г. Ханты-Мансийск, ХМАО);
– Денис Первых (средняя общеобразовательная школа № 10 г. Таганрога, Ростовская область);
– Александр Тайманов (школа № 1236 имени С.В. Милашенкова, г. Москва).

Европейская географическая олимпиада стала для школьников-географов первым в 2021 году испытанием и подготовкой к Международной географической олимпиаде. В связи с эпидемиологической обстановкой олимпиада прошла в дистанционном формате, местом проведения считается Белград (Республика Сербия) как фактическое местонахождение организационного комитета и жюри олимпиады.

Ещё одной серьёзной тренировкой перед Международной географической олимпиадой (IGeo) для российских школьников станет Балтийская географическая олимпиада (Baltic IGeo), которая пройдёт с 27 июня по 1 июля в городе Сувалки (Польша) в офлайн-формате. В ней примут участие восемь российских школьников.

Главное событие года для школьников – Международная географическая олимпиада IGeo. Она пройдёт с 11 по 16 августа.

Олимпиада проводится с 1996 года под эгидой Международного географического союза (IGU). Впервые соревнования прошли в Гааге. С тех пор место проведения каждый раз меняется, но неизменным остаётся стремление юных географов, интересующихся наукой, продемонстрировать знания и расширить кругозор, добиться успехов в своей сфере.

В олимпиаде участвуют школьники в возрасте от 16 до 19 лет – победители национальных соревнований юных географов. Главные задачи состязания – стимулирование интереса к географии и другим наукам об окружающей среде, развитие международного взаимодействия.

# Общество
По материалам: edu.ru

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