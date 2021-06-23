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Российские выпускники сдали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Российские выпускники сдали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

 
ЕГЭ по иностранному языку завершен: устную часть экзамена (раздел «Говорение») выпускники сдавали 21 и 22 июня. Экзамен прошел в штатном режиме, серьезных сбоев при его проведении зафиксировано не было, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

ЕГЭ проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Раздел «Говорение» был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по английскому языку в этом году подали около 102 тысяч человек, что примерно равно числу участников письменного экзамена. Число участников по другим языкам также находится примерно на уровне количества сдававших письменную часть ЕГЭ.

Во всех аудиториях, где проходили экзамены, велось видеонаблюдение. Ход экзаменов контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22 балла. Письменная и устная части экзамена оцениваются в совокупности. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 7 июля.

Пропустившие экзамен по болезни или иной уважительной причине участники смогут сдать его в резервные дни (29 июня и 2 июля) либо в дополнительный период в июле.

Участникам основного периода ЕГЭ осталось сдать один экзамен по информатике и ИКТ, который пройдет 24 и 25 июня. Затем в расписании ЕГЭ предусмотрены резервные дни.

# Общество
По материалам: edu.ru

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