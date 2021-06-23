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Сельские школы Белгородской области получили шесть новых школьных автобусов

Сельские школы Белгородской области получили шесть новых школьных автобусов

В 2021 году в рамках национального проекта «Образование» и областной программы «Развитие образования» выделено 269 миллионов рублей на обновление автобусного парка школ Белгородской области. На эти средства закуплено более 120 школьных автобусов, шесть из которых доставлены в Волоконовский район региона, сообщает Департамент образования Белгородской области.

Автобусы оснащены ГЛОНАСС и тахографами для фиксации данных, они отвечают всем современным требованиям безопасной перевозки детей. Всего в районе осуществляется перевозка около тысячи учащихся. Маршрутная сеть охватывает более 40 населенных пунктов.

«Благодаря национальному проекту «Образование» у обучающихся сельских общеобразовательных учреждений теперь есть возможность в комфортных условиях приезжать в школу, беспрепятственно участвовать в различных соревнованиях и спартакиадах, районных конкурсах и олимпиадах, посещать театры, музеи, выставки, ездить на экскурсии не только на территории своего района, но и за пределы Белгородской области», – отметил глава администрации Волоконовского района Сергей Бикетов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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