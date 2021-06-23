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Школьники прошли обучение на учебных площадках «Яндекс.Лицея» Владимирской области

Школьники прошли обучение на учебных площадках «Яндекс.Лицея» Владимирской области

В «Яндекс.Лицее» округа Муром и города Гусь-Хрустального завершился учебный год. 27 школьников окончили первый курс, 24 человека прошли полную двухлетнюю программу обучения. 

На учебных площадках «Яндекс.Лицея» школьники 8–10-х класса изучают промышленное программирование на языке Python, который востребован как в IT-компаниях, так и в научной сфере. 

На первом курсе ребята освоили основы Python, а на втором погрузились в промышленное программирование и попробовали силы в творческих проектах, таких как разработка чат-ботов, мобильных квестов, игр. 

Для всех выпускников «Яндекс.Лицея» с 21 по 23 июня проводится большая онлайн-встреча, программа которой включает конкурс проектов и хакатон.

«Занятия в «Яндекс.Лицее» – это хороший старт для тех ребят, кто хочет начать программировать уже в школе. Многие после обучения по программе решают связать свою дальнейшую учебу в университете и карьеру с компьютерными науками. Наши выпускники, действительно, сильные и талантливые ребята. Тех навыков, которые они получают в «Яндекс.Лицее», достаточно, чтобы начать работу стажером или младшим разработчиком», – рассказала Марина Суслова, директор «Яндекс.Лицея».

В округе Муром и городе Гусь-Хрустальном работает по одной учебной площадке «Яндекс.Лицея» при поддержке Департамента образования Владимирской области и органов местного самоуправления. Набор на 2021/22 учебный год стартует 30 августа на официальном сайте проекта.

Проект «Яндекс.Лицей» реализуется с осени 2016 года при поддержке региональных министерств и ведомств, которые курируют образование и сферу IT. На сегодняшний день он работает в более чем 160 городах России и Казахстана. В прошлом учебном году в «Яндекс.Лицее» училось более 10 тысяч школьников.

# Общество
По материалам: edu.ru

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