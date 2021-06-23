СМИ хотят наказывать за упоминание террористических организаций без указания статуса

Анастасия Иванова

01:27 Автор: Дмитрий Гончарук

Законопроект: № 1098066-7

В России появится административная ответственность для средств массовой информации за упоминание террористических организаций без указания на запрет их деятельности и ликвидацию, а штрафы за публикацию в СМИ информации об изготовлении взрывчатки и переделке оружия в боевое увеличат. Такие поправки в Кодекс об административных нарушениях Совет Федерации рассмотрит на заседании 23 июня.

Согласно документу, за упоминание террористических организаций в СМИ без указаний на ликвидацию и запрет деятельности в России граждан оштрафуют на сумму от 2 до 2,5 тысячи рублей, должностных лиц — на 4-5 тысяч, а юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения.

Также вводится новый вид административного наказания за участие в деятельности международных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными — дисквалификацию сроком на один год для работников аппаратов избирательных комиссий, уличённых в данном правонарушении.

Кроме того, предполагает увеличение штрафов за публикацию сведений об изготовлении взрывчатых веществ и переделке оружия. Сейчас в статье 13.15 КоАП установлено, что гражданина могут оштрафовать на 4-5 тысяч рублей только за инструкции в СМИ по изготовлению взрывчатки. О переделке оружия в кодексе не говорится. Минимальный штраф за такую публикацию для физлиц увеличится до 10-50 тысяч, а для индивидуальных предпринимателей — до 50-100 тысяч рублей.





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Появится административная ответственность за невыполнение законного требования или воспрепятствование законной деятельности должностного лица войск Росгвардии, который занимается контролем в сфере оборота оружия. Устанавливаются штрафы от 5 до 10 тысяч рублей за нарушение правил хранения или ношения оружия гражданами, повлекшее его утрату, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

#СМИ #штрафы #терроризм

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