Студент из Джорджии проснулся триллионером, инвестировав $20 в малоизвестную криптовалюту

Алексей Вольцев

Студент-медик Крис Уильямсон из Манчестера (шат Джорджия, США) около 8 месяцев баловался криптовалютой, и однажды утром обнаружил, что на его счету откуда-то появилось свыше 168 триллионов долларов, сообщает Fox 13.По словам парня, несколько дней назад он вложил $20 долларов в малоизвестную криптовалюту под названием Rocket Bunny, и утром в начале следующей недели этот вклад обернулся очень большой неожиданностью. Он посмотрел на счет и буквально упал с кровати, после чего побежал к компьютеру, вошел в приложение Coinbase, где увидел огромную цифру.Coinbase – это ведущее мировое приложение для торговли криптовалютой. Оно не поддерживает Rocket Bunny напрямую, но валюту можно купить с помощью платформы Uniswap, а затем конвертировать обратно в другую валюту, такую ​​как биткоин или Ethereum, которые, в свою очередь, можно перевести на Coinbase в твердую валюту и снять деньги.Крис еще раз перепроверил, правильную ли онлайн-монету он купил, поскольку никто не исключает мошенников в Сети, однако криптовалюта была подлинная. Уильямсон ждал, что эта сумма уйдет в любой момент, но вместо этого в последние несколько дней она росла."У меня есть счетчик, и я действительно сделал скриншот экрана, показывающий, как число растет и растет", – объяснил студент.Уильямсон связался с Coinbase, и там сообщили, что знают о случившемся и изучают проблему. По их информации, триллионы студента не отражают фактическое количество криптовалюты, которое у него было. Компания заявила, что его "статус триллионера" на самом деле был вызван "ошибкой отображения", и что ее сотрудники в Калифорнии работают над решением этой проблемы. Пока вопрос решается, аккаунт студента заблокирован, и он не может снять оттуда деньги.В поисках ответов на вопрос о деньгах Крис даже написал Илону Маску в надежде, что тот поможет разобраться.Уильямсон признался, что если бы у него действительно были такие деньги, он бы в конечном итоге делал то, что делал большую часть своей жизни, – помогал бы людям. Кристофер позаботился бы о своей семье, купил бы жилье своим сестрам и, возможно, открыл бы бесплатные больницы. Однако парень понимает, что цифры на экране – всего лишь цифры, и он никогда в жизни не получит таких денег."На это трудно смотреть, но я просто изо всех сил стараюсь сохранять чувство юмора в отношении этого и держать голову высоко", – заявил он в комментарии Newsweek.