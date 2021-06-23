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Студенты педколледжей Саратовской области проходят практику в детских летних лагерях

Студенты педколледжей Саратовской области проходят практику в детских летних лагерях

Летом для студентов колледжей, техникумов и профессиональных лицеев Саратовской области организована учебная и производственная практика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.
 
Молодые люди работают в сельскохозяйственных, педагогических и сервисных отрядах.
 
Свыше 250 студентов Саратовского областного педагогического колледжа, Энгельсского колледжа профессиональных технологий, Вольского педагогического колледжа им. Ф.И. Панфёрова, обучающихся по специальностям «Преподавание в начальных классах» и «Физическая культура», принимают активное участие в организации летнего отдыха детей в детских оздоровительных лагерях, летних оздоровительных лагерях дневного пребывания общеобразовательных организаций и досуговых центрах.
 
Студенческий отряд сельскохозяйственного направления «Прометей» объединяет более 250 студентов из профильных техникумов. Во время практики они учатся работать на современной технике, изучают основы грамотного земледелия и участвуют в посевной кампании.
 
В Саратовском колледже кулинарного искусства был организован сервисный отряд «Кулинары» для прохождения стажировок на территории Саратова, а также в Москве, Санкт-Петербурге, на Черноморском побережье и в Республике Крым.

# Общество
По материалам: edu.ru

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