Студенты педколледжей Саратовской области проходят практику в детских летних лагерях

Алексей Вольцев

Летом для студентов колледжей, техникумов и профессиональных лицеев Саратовской области организована учебная и производственная практика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.



Молодые люди работают в сельскохозяйственных, педагогических и сервисных отрядах.



Свыше 250 студентов Саратовского областного педагогического колледжа, Энгельсского колледжа профессиональных технологий, Вольского педагогического колледжа им. Ф.И. Панфёрова, обучающихся по специальностям «Преподавание в начальных классах» и «Физическая культура», принимают активное участие в организации летнего отдыха детей в детских оздоровительных лагерях, летних оздоровительных лагерях дневного пребывания общеобразовательных организаций и досуговых центрах.



Студенческий отряд сельскохозяйственного направления «Прометей» объединяет более 250 студентов из профильных техникумов. Во время практики они учатся работать на современной технике, изучают основы грамотного земледелия и участвуют в посевной кампании.



В Саратовском колледже кулинарного искусства был организован сервисный отряд «Кулинары» для прохождения стажировок на территории Саратова, а также в Москве, Санкт-Петербурге, на Черноморском побережье и в Республике Крым.