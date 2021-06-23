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Турция перекрыла военными часть Эгейского моря из-за невыполнения Грецией обязательств

Турция перекрыла военными часть Эгейского моря из-за невыполнения Грецией обязательств

Власти Турции объявили о признании зоной военных учений международной акватории Эгейского моря. Таким образом там отреагировали на аналогичное решение Греции, которое, как считают в Анкаре, нарушает условия Афинского меморандума 1988 года.

"Вопреки условиям Афинского меморандума о взаимопонимании от 1988 года, власти Греции в туристический сезон объявили часть международных вод Эгейского моря зоной военных учений. В качестве ответного шага Турция 22 июня распространила уведомление NAVTEX, объявив международные воды Эгейского моря зоной учений", — рассказал источник агентства Anadolu в Анкаре.

В турецком МИД ранее охарактеризовали действия Афин как "провокационные". Не способствует улучшению отношений сторон и миграционный кризис: Греция отказывается принимать мигрантов, но Турция разрешает им концентрироваться на границе и иногда переходить ее. В настоящий момент конфликт перерос в "гонку" учений в Средиземном море.

Как сообщал Ruposters, 22 июня президент Реджеп Тайип Эрдоган предрек Североатлантическому альянсу распад без участия его страны.

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По материалам: uposters.ru

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