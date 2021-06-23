Учащиеся вологодского «Кванториума» создали атлас с дополненной реальностью «Вологда на ладони»

Анастасия Иванова

Атлас с дополненной реальностью «Вологда на ладони», созданный в детском технопарке «Кванториум» при поддержке Центра содействия развитию предпринимательства и туризма Вологды, появился во всех гостиницах города.

Над проектом работали учащиеся квантумов «Промдизайн» и «VR/AR (виртуальная/дополненная реальность)». Оформлением атласа занимались ребята, изучающие графический дизайн.

«Проект стал призером городского конкурса «Технофест», его высоко оценил мэр города Вологды, – резюмирует руководитель технопарка Ольга Павлова. – Но самый главный результат – это то, что ребята поверили в свои силы и в то, что они действительно могут изменить жизнь в городе и стране к лучшему. А для этого и придуман «Кванториум».