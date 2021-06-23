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Учащиеся вологодского «Кванториума» создали атлас с дополненной реальностью «Вологда на ладони»

Учащиеся вологодского «Кванториума» создали атлас с дополненной реальностью «Вологда на ладони»

Атлас с дополненной реальностью «Вологда на ладони», созданный в детском технопарке «Кванториум» при поддержке Центра содействия развитию предпринимательства и туризма Вологды, появился во всех гостиницах города. 

Над проектом работали учащиеся квантумов «Промдизайн» и «VR/AR (виртуальная/дополненная реальность)». Оформлением атласа занимались ребята, изучающие графический дизайн.

«Проект стал призером городского конкурса «Технофест», его высоко оценил мэр города Вологды, – резюмирует руководитель технопарка Ольга Павлова. – Но самый главный результат – это то, что ребята поверили в свои силы и в то, что они действительно могут изменить жизнь в городе и стране к лучшему. А для этого и придуман «Кванториум».

# Общество
По материалам: edu.ru

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