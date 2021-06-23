Ученые уточнили время возникновения Болтышского кратера

Вадим Карасев

Исследователи из Университета Глазго уточнили время появления Болтышского кратера, возникшего в результате падения крупного метеорита миллионы лет назад.

Кратер расположен в окрестностях деревни Болтышка в Кировоградской области Украины. Его диаметр составляет 24 километра, размер центрального поднятия — около шести километров. В наши дни импактная структура погребена под слоем отложений, образовавшихся в последующие эпохи, на глубине более 500 метров. Анализ образцов из Болтышского кратера, проведенный несколько десятилетий назад, показал, что метеорит, возможно, упал на Землю за 2000–5000 лет до появления кратера Чиксулуб на полуострове Юкатан (около 66 млн лет назад), с которым широко распространенная гипотеза связывает массовое вымирание на границе мелового и палеогенового периодов. Близость по времени падений Болтышского и Чиксулубского метеоритов говорила в пользу гипотезы «массового импакта», связывающего вымирание динозавров и других животных не с одним падением крупного метеорита, а с несколькими подобными событиями. Но новый анализ предполагает, что на самом деле падение Болтышского метеорита произошел примерно через 650 000 лет после метеорита в Чиксулубе.

Авторы исследования отобрали четыре образца из двух кернов горных пород, взятых из Болтышского кратера и содержащих породы, образовавшиеся во время удара, и озерные отложения, накапливавшиеся после формирования кратера. Они определили возраст образцов с помощью аргон-аргонного датирования.

В природных минералах значительная часть калия представлена стабильными изотопами 39K (93,258 %) и 41K (6,73 %), но присутствует также некоторое количество радиоактивного изотопа 40K (0,0117 %). Одним из продуктов его распада является аргон (40Ar). Атомы аргона постепенно накапливаются в минералах, содержащих калий, так что, зная скорость распада, можно установить возраст горных пород (калий-аргоновый метод). Период полураспада 40K равен 1,248 млрд лет, что дает возможность датировать образцы широкого диапазона возраста — от миллиардов до сотен тысяч лет. Позже появился вариант этого метода — аргон-аргоновый (40Ar/39Ar-метод). В нем стабильный изотоп 39K, содержащийся в образце, под воздействием нейтронного излучения ядерного реактора превращают в радиоактивный аргон 39Ar, а затем измеряют соотношение двух изотопов аргона. Удобство этого метода связано с тем, старый калий-аргоновый метод требовал разделения образцов на две части для отдельных измерений калия и аргона, тогда как при аргон-аргоновом методе этого не требуется.

В результате авторы исследования определили, что Болтышский кратер возник 65,39 миллиона лет назад, что определенно ставит его после кратера Чиксулуб и формирования границы мелового и палеогенового периодов. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.