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Украина захотела за счет Британии развивать свои военно-морские базы на Азовском и Черном морях

Украина захотела за счет Британии развивать свои военно-морские базы на Азовском и Черном морях

Власти Украины и Великобритании подписали меморандум о морском партнерстве, в соответствии с которым британская сторона передаст официальному Киеву два корабля типа "Сэндаун" и еще два ракетных катера.

Как сообщают украинские СМИ, Лондон также обязался помочь украинцам развивать свои военно-морские базы на побережье Черного и Азовского морей. Это обсуждалось с первым морским лордом Великобритании, адмиралом Тони Радакином.

По словам командующего украинским флотом Алексея Неижпапы, помощь не будет безвозмездной: ее оформят в виде кредита. Меморандум помог определиться с наиболее приоритетными направлениями.

Ruposters писал, что на Украине ранее пожаловались на "агрессию России" из-за раскрашенного цветами триколора памятника Шевченко в Дании.

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По материалам: uposters.ru

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