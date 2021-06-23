Украина захотела за счет Британии развивать свои военно-морские базы на Азовском и Черном морях

Вадим Карасев

Власти Украины и Великобритании подписали меморандум о морском партнерстве, в соответствии с которым британская сторона передаст официальному Киеву два корабля типа "Сэндаун" и еще два ракетных катера.

Как сообщают украинские СМИ, Лондон также обязался помочь украинцам развивать свои военно-морские базы на побережье Черного и Азовского морей. Это обсуждалось с первым морским лордом Великобритании, адмиралом Тони Радакином.

По словам командующего украинским флотом Алексея Неижпапы, помощь не будет безвозмездной: ее оформят в виде кредита. Меморандум помог определиться с наиболее приоритетными направлениями.

Ruposters писал, что на Украине ранее пожаловались на "агрессию России" из-за раскрашенного цветами триколора памятника Шевченко в Дании.