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В День памяти и скорби в городах зажглись 128 огненных картин войны

В День памяти и скорби в городах зажглись 128 огненных картин войны

В ночь с 21 на 22 июня в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны прошла акция «Огненные картины войны». В рамках акции в 128 городах не только России, но и зарубежья из свечей были собраны изображения, посвящённые вкладу городов и их жителей в Великую Победу. Международная акция зародилась в 2020 году, в Год памяти и славы. Она реализуется движением «Волонтёры Победы» и партией «Единая Россия» при поддержке Министерства просвещения, Росмолодёжи и Роспатриотцентра, сообщает Минпросвещения России.

В создании огненной картины в Бресте приняли участие руководитель движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова и молодёжная делегация из России, куда вошли лучшие представители движения. Картина здесь была посвящена обороне Брестской крепости, которая длилась с 22 июня по 30 июня 1941 года. Это одно из самых первых крупных сражений советских войск с немецкими захватчиками в период Великой Отечественной войны. Из 12 000 свечей были составлены Холмские ворота – символ Брестской крепости.

Активисты из Ливана выложили из свечей военный самолёт группы «Нормандия». Легендарная группа французских лётчиков перед отправкой на советско-немецкий фронт размещалась на авиабазе Раяк в Ливане в 1942 году.

В Москве мероприятие прошло на Поклонной горе у Музея Победы. Участники акции воспроизвели из 5200 свечей изображение выносного поста противовоздушной обороны на крыше гостинцы «Москва», запечатленного на одной из фотографий 1941 года. Также этой ночью в Москве в парке «Зарядье» в память о погибших в годы войны зажглись 1418 свечей.

Самая большая огненная картина была зажжена в Санкт-Петербурге. На Марсовом поле в память о 80-летии начала блокады Ленинграда была изображена медаль «За оборону Ленинграда». Для составления картины было использовано 30 000 свечей.

В Нижнем Новгороде активисты выложили из свечей легендарный грузовой автомобиль Горьковского автомобильного завода «ГАЗ-АА». Он имел грузоподъёмность в полторы тонны, что дало ему название полуторка. Важную роль грузовик сыграл во время блокады Ленинграда, обеспечивая связь города с внешним миром, перевозя продовольствие и обеспечивая эвакуацию.

В Севастополе на огненной картине был изображён один из самых узнаваемых памятников города – «Матрос и Солдат». Монумент имеет высоту около 40 метров и является одним из самых больших в истории СССР.

Память погибших героев почтили и в детских лагерях. Так, в «Артеке» картина была посвящена крымскому партизану Вите Коробкову. Во время немецкой оккупации Крыма он помогал своему отцу, члену городской подпольной организации Михаилу Коробкову. Через Витю Коробкова поддерживалась связь между членами партизанских групп, скрывавшихся в старокрымском лесу. Он собирал сведения о враге, принимал участие в печатании и распространении листовок. Более двух недель их с отцом допрашивали и пытали в гестапо, а потом расстреляли. За пять дней до казни Вите Коробкову исполнилось пятнадцать лет.

# Общество
По материалам: edu.ru

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