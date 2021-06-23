В детских лагерях Подмосковья завершается первая смена

Влада Некрасова

В детских лагерях Подмосковья завершается первая смена, в регионе работает около 90 лагерей, в том числе два палаточных лагеря, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В скором времени подмосковные школьники отправятся на отдых в детские лагеря в рамках второй смены.

Выплату в размере 50% (но не более 20 тысяч рублей) можно получить, если путевка была оплачена до полуночи 25 мая, а отдых ребенка пройдет с 10 мая до 20 сентября включительно. Родители и дети должны быть гражданами РФ, ребенок должен быть младше 18 лет. Кроме того, сам лагерь должен быть включен в реестр организаций детского отдыха. Средства начисляются только на карту «Мир».

В апреле президент России Владимир Путин предложил продлить программу кешбэка как минимум до конца года, а также возвращать родителям 50% стоимости путевки в детский лагерь.