Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Москве назвали финалистов Международного фестиваля русского языка

В Москве назвали финалистов Международного фестиваля русского языка

В Москве назвали финалистов Международного фестиваля русского языка

В Москве назвали финалистов Международного фестиваля русского языка, ими стали 150 зарубежных школьников, изучающих русский язык, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Участники выполняли задания дистанционно.

В этом году в финале примут участие школьники из 24 стран мира: Австралии, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Греции, Египта, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, Сербии, Словакии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Хорватии, Черногории, Эстонии и Южной Осетии.

Работы участников были представлены в семи номинациях: «Театральное творчество», «Художественное слово», «Детское и юношеское кино и телевидение», «Хореографическое творчество», «Вокально-хоровое творчество», «Современное декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство», «Знатоки русского языка, истории и культуры России».

Участники конкурса создавали литературные произведения на тему культурно-исторических особенностей и традиций народов России, присылали видеозаписи с постановкой миниатюры или отрывка на русском языке, представляли танцы одного из народов России.

Финальный тур фестиваля пройдет в онлайн-формате с 1 сентября по 1 октября 2021 года.

Ежегодный международный фестиваль русского языка проводится с 2014 года. Организатором выступает Московский центр качества образования. В этом году заявки на участие в фестивале подали более 2 тысяч человек.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Более 5,5 тысячи школьников в городских лагерях Подмосковья приняли участие в онлайн-экоуроке
Более 5,5 тысячи школьников в городских лагерях Подмосковья приняли
В Москве назвали финалистов Международного фестиваля русского языка
В Москве назвали финалистов Международного фестиваля русского языка
В детских лагерях Подмосковья завершается первая смена
В детских лагерях Подмосковья завершается первая смена
Студент из Джорджии проснулся триллионером, инвестировав $20 в малоизвестную криптовалюту
Студент из Джорджии проснулся триллионером, инвестировав $20 в
Чонгук и Чимин довели всех в новом выпуске «Run BTS!»: «Сколько можно ржать?!»
Чонгук и Чимин довели всех в новом выпуске «Run BTS!»: «Сколько можно
Потребление кофе снижает риск хронической болезни печени
Потребление кофе снижает риск хронической болезни печени
Как зарядить оберег в Полнолуние
Как зарядить оберег в Полнолуние
Эшли Грэм снялась обнаженной и призвала не стесняться своего тела
Эшли Грэм снялась обнаженной и призвала не стесняться своего тела
5 полезных шепотков от недоброжелателей
5 полезных шепотков от недоброжелателей
Испания помиловала организаторов незаконного референдума о независимости Каталонии
Испания помиловала организаторов незаконного референдума о
В День памяти и скорби в городах зажглись 128 огненных картин войны
В День памяти и скорби в городах зажглись 128 огненных картин войны
Российская сборная завоевала 12 медалей на Европейской географической олимпиаде
Российская сборная завоевала 12 медалей на Европейской географической

Топ на сегодня

Медитация на огонь для усиления энергетики
Медитация на огонь для усиления энергетики
Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями, которые продержались на первом месте в топ-100 Billboard целый месяц
Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями,
Учащиеся «Кванториума» посетили Центр кинологической службы УМВД РФ по Калужской области
Учащиеся «Кванториума» посетили Центр кинологической службы УМВД РФ
Способы создания аккаунта и особенности оформления в онлайн казино
Способы создания аккаунта и особенности оформления в онлайн казино
39 школьников обучаются в летней проектной школе владимирского Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33»
39 школьников обучаются в летней проектной школе владимирского Центра

Еще по теме

В Москве названы победители Международного фестиваля русского языка
В Москве открывается Международный фестиваль-конкурс русской культуры "Истоки"
В Москве пройдет финал XIV Международной олимпиады по русскому языку
В Москве педагоги из разных стран обменялись опытом воспитания патриотизма у молодежи