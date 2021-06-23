В Москве назвали финалистов Международного фестиваля русского языка

Влада Некрасова

В Москве назвали финалистов Международного фестиваля русского языка, ими стали 150 зарубежных школьников, изучающих русский язык, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Участники выполняли задания дистанционно.

В этом году в финале примут участие школьники из 24 стран мира: Австралии, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Греции, Египта, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, Сербии, Словакии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Хорватии, Черногории, Эстонии и Южной Осетии.

Работы участников были представлены в семи номинациях: «Театральное творчество», «Художественное слово», «Детское и юношеское кино и телевидение», «Хореографическое творчество», «Вокально-хоровое творчество», «Современное декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство», «Знатоки русского языка, истории и культуры России».

Участники конкурса создавали литературные произведения на тему культурно-исторических особенностей и традиций народов России, присылали видеозаписи с постановкой миниатюры или отрывка на русском языке, представляли танцы одного из народов России.

Финальный тур фестиваля пройдет в онлайн-формате с 1 сентября по 1 октября 2021 года.

Ежегодный международный фестиваль русского языка проводится с 2014 года. Организатором выступает Московский центр качества образования. В этом году заявки на участие в фестивале подали более 2 тысяч человек.