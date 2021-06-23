В новых «Трансформерах» появятся роботы-звери и Оптимус Прайм

Анастасия Иванова

Авторы новых «Трансформеров» сообщили название грядущего фильма и раскрыли некоторые детали о картине.Седьмая часть во франшизе будет называться «Восхождение звероботов» и развернётся в 90-е годы в Нью-Йорке, Перу и других локациях. В фильме появятся роботы-звери, которые отличаются от традиционных Трансформеров вроде автоботов и десептиконов. В этой версии они — древние создания, которые путешествовали через время и пространство и очутились на Земле.Главным героем выступит Оптимус Прайм — его представят в оригинальном виде периода игрушек 80-х годов. Злодеем стал Скрудж, который присоединяет к своему телу части убитых трансформеров. В сюжете будет и Оптимус Праймал — лидер фракции под названием Максималы из Эры Зверей, который будет общаться с самим Оптимусом.Кроме того, в фильме покажут новых автоботов и десептиконов. Главные «человеческие» роли исполняют Энтони Рамос («На высоте») и Доминик Фишбэк («Двойка»). Первый — это военный ветеран, а вторую роль описывают как «исследовательницу артефактов».Режиссёром выступает Стивен Кейпл мл. («Крид 2»), а премьера намечена на 24 июня 2022 года.