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В новых «Трансформерах» появятся роботы-звери и Оптимус Прайм

В новых «Трансформерах» появятся роботы-звери и Оптимус Прайм
Авторы новых «Трансформеров» сообщили название грядущего фильма и раскрыли некоторые детали о картине.
Седьмая часть во франшизе будет называться «Восхождение звероботов» и развернётся в 90-е годы в Нью-Йорке, Перу и других локациях. В фильме появятся роботы-звери, которые отличаются от традиционных Трансформеров вроде автоботов и десептиконов. В этой версии они — древние создания, которые путешествовали через время и пространство и очутились на Земле.
Главным героем выступит Оптимус Прайм — его представят в оригинальном виде периода игрушек 80-х годов. Злодеем стал Скрудж, который присоединяет к своему телу части убитых трансформеров. В сюжете будет и Оптимус Праймал — лидер фракции под названием Максималы из Эры Зверей, который будет общаться с самим Оптимусом.
Кроме того, в фильме покажут новых автоботов и десептиконов. Главные «человеческие» роли исполняют Энтони Рамос («На высоте») и Доминик Фишбэк («Двойка»). Первый — это военный ветеран, а вторую роль описывают как «исследовательницу артефактов».
Режиссёром выступает Стивен Кейпл мл. («Крид 2»), а премьера намечена на 24 июня 2022 года.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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