В «Орлёнке» состоится вечер-реквием «Навечно в памяти народной»

Влада Некрасова

Педагоги, вожатые и воспитатели детских лагерей Всероссийского детского центра «Орлёнок» станут участниками вечера-реквиема «Навечно в памяти народной», посвящённого 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, – театрализованной реконструкции выпускного школьного вечера 21 июня 1941 года, информирует пресс-служба Минпросвещения России.

Со сцены прозвучат музыкальные композиции, творческие номера, посвящённые героям, павшим за Родину, стихи и песни.

Кроме того, специалисты центра увидят архивные кадры начала боевых действий в 1941 году и почтят память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

«Орлёнок» бережно хранит память о героях, павших в боях за наше мирное будущее. Глубочайшую дань уважения ветеранам и труженикам тыла специалисты центра выразят на памятном вечере-реквиеме», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Всероссийский детский центр «Орлёнок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

В июле 2020 года центр отметил свой 60-летний юбилей, в 2012 году ему был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».

В течение года в «Орлёнок» приезжают более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.