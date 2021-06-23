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В сети обсуждают редкое фото дочери Риз Уизерспун и Райана Филиппа с ее бойфрендом: "Это Риз и Райан!"

В сети обсуждают редкое фото дочери Риз Уизерспун и Райана Филиппа с ее бойфрендом: "Это Риз и Райан!"

Вчера дочь 45-летней Риз Уизерспун и 46-летнего Райана Филиппа Ава поделилась редким снимком со своим бойфрендом Оуэном Махони, и этот кадр вызвал небывалый ажиотаж у подписчиков 21-летней Авы.


Ава Филипп и Оуэн Махони

На снимке влюбленные позируют на мосту на Конгресс-авеню в Остине, штат Техас, куда они ездили вместе отдыхать. Этот мост известен как место, где по ночам собирается много летучих мышей.

Летучие мыши застеснялись, поэтому вот наше фото,

— написала Ава.

Снимок прокомментировала мама Авы, которой фото дочери с возлюбленным очень понравилось.

Ох уж эти двое,

— написала она и поставила влюбленный смайл.


Ава Филипп и Риз Уизерспун

Активно обсуждать кадр принялись и подписчики Авы, которые отметили, что ее молодой человек поразительно похож на ее отца Райана Филиппа в молодости, а она сама — копия своей матери.

Выглядит, словно ты со своим отцом, или же это более молодая версия ваших родителей. Это Риз и Райан!

— пишут Аве.


Райан Филипп
Риз Уизерспун и Райан Филипп

С Оуэном Махони, студентом Калифорнийского университета, Ава Филипп встречается уже около двух лет. Однако свою личную жизнь она не афиширует и предпочитает о ней не рассказывать. Тем не менее нельзя сказать, что Ава ведет закрытый образ жизни. Она иногда выходит в свет со своей звездной мамой и строит карьеру в сфере модной индустрии.


Ава Филипп и Риз Уизерспун


Райан Филипп и Риз Уизерспун

Ава — не единственный ребенок бывших супругов, которые расстались в 2008 году. От Райана у Риз также есть 17-летний сын Дикон. Вместе со своим вторым мужем, Джимом Тотом, Риз Уизерспун также воспитывает восьмилетнего сына Теннеси.


Риз Уизерспун с мужем Джимом Тотом и детьми
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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