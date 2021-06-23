В трех школах Великолукского района Псковской области появятся центры цифрового образования

Влада Некрасова

В трех школах Великолукского района Псковской области в новом учебном году появятся центры цифрового образования, сообщает Псковское агентство информации.

Центры будут созданы в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Они начнут функционировать в Переслегинской гимназии, Пореченской и Лычёвской школах.

Помещения для работы ЦОС уже подобраны, в настоящее время ведется косметический ремонт. Что касается оборудования, то до первого августа в каждый центр будут поставлены 20 ноутбуков-планшетов, интерактивная панель и другая техника.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.