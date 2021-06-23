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Вдова Грачевского раскрыла шокирующие подробности о смерти режиссера

Екатерина Белоцерковская, вдова Бориса Грачевского, появилась в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», чтобы рассказать о том, как ее любимый супруг столкнулся с коварным «ковидом». Выяснилось, что изначально супружеская пара простыла. Екатерина и Борис сделали тесты на коронавирус и они показали положительный результат. В тот момент доктор не проводил для заболевших личные консультации, но все время был с пациентами «на телефоне». «Нам казалось, что лечение прекрасно проходит. Сдали на антитела, но они не появились. Через две недели их снова не было. У нас возникли подозрения, что был ложный положительный результат. Но врач сказал, что антитела могут вырабатываться полтора месяца«, — делится подозрениями вдова.

При этом, поражения на КТ не было. 14 декабря Грачевский вернулся с работы и сообщил жене, что его знобит. Возлюбленная начала следить за здоровьем Бориса. У него поднялась температура (37,9). Режиссер сделал еще один тест на «корону» и он показал положительный результат. Спустя 3 суток Катя также подхватила болезнь. «Мы 3 дня кололи уколы. Потом сделали КТ, и все узнали. На тот момент страшных мыслей не промелькнуло. Думали, что все это победим. Он сам доехал за рулем до больницы, и его забрали в клинику», — анализирует она события до кончины сценариста.

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По материалам: popcake.tv

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