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Владимир Путин почтил память погибших в Великой Отечественной войне

Владимир Путин почтил память погибших в Великой Отечественной войне

Президент Российской Федерации Владимир Путин почтил память погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

«Этот день – 22 июня – по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей, потому что их испытания, те страшные годы буквально впечатаны в нашу память. Врагу было мало завладеть чужой землей. Он пришел, чтобы истребить наш народ, а тех, кто останется, превратить в рабов, лишив родного языка, традиций предков, нашей культуры. Такого жестокого геноцида не знала история. И сегодня кровь стынет от того, как, какими методами нацисты и их пособники воплощали свои смертоносные планы, какие зверства чинили они над мирным населением: стариками, женщинами, детьми. Ответом ненавистному лютому злу стало духовное единство, сплоченность, массовый героизм советского народа», – сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что священным символом памяти о Великой Отечественной войне стал Вечный огонь.

«Здесь, у Вечного огня, мы склоняем головы перед всеми, кто не вернулся с войны, перед ушедшими от нас ветеранами. Сегодня, в День памяти и скорби, к ним обращены все наши мысли и чувства. Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша Родина, всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям – тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир. Вечная слава павшим за свободу и независимость Родины! Вечная им память!» – сказал Владимир Путин.

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, офицеры Вооруженных Сил России, учащиеся кадетской школы, участники Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

Президент также возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

# Общество
По материалам: edu.ru

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