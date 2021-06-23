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Воспитанники самарского «Кванториума» прошли ежегодную аттестацию

Воспитанники самарского «Кванториума» прошли ежегодную аттестацию

Воспитанники самарского детского технопарка «Кванториум» Минпросвещения России и его филиала в Тольятти представили экспертам свои проекты, над которыми ребята работали в течение учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.
 
В числе проектов – мобильные приложения, разработки в области экологии, энергетики и машиностроения.
 
Некоторые решения разрабатывались при поддержке партнеров технопарка. Так, одна из команд по инициативе муниципального предприятия г. о. Самара «Спецремстройзеленхоз» создала прототип автономного робота-газонокосилки, который сможет безопасно и с малыми затратами приводить в порядок городские газоны.
 
«Абсолютное большинство проектов полезны и актуальны, – считает руководитель технопарка «Кванториум» Алексей Богатов. – Дети, которые занимаются у нас два-три года, приобретают, кроме серьезных знаний и навыков, еще и перспективу монетизации своих изобретений».

# Общество
По материалам: edu.ru

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