Все новое — это хорошо забытое старое: почему стрижка пикси снова в тренде

Вадим Карасев

Пикси — одна из главных стрижек этого сезона. Очевидно, что она переживает новый виток популярности, и не заметить это нельзя: пикси недавно сделали Юлия Снигирь, Деми Ловато, Сельма Блэр и другие звезды. Об истории этой стрижки, ее плюсах и минусах рассказываем в нашем материале.

История стрижки пикси

Пикси в переводе с английского значит "эльф" и "фея". Считается, что обладательницы такой прически выглядят очень нежно и изящно и похожи на сказочных существ.

В давние времена короткие стрижки не были приняты у женщин. Они носили длинные волосы вплоть до 20-х годов прошлого века, пока в моду не вошла стрижка боб, которую популяризировали флэпперы — эмансипированные девушки, стремившиеся к свободе и демократии во всем, в том числе и во внешнем виде. В 1927 году о своем желании сделать короткую стрижку написала в журнале Pictorial Review оперная певица Мэри Гарден. В статье под названием "Почему я решила постричься" она заявила, что волосы — "это состояние ума", а не просто новая прическа.

Я считаю, что длинные волосы — это одни из многих маленьких оков, которые женщины сбросили на пути к свободе,

— отметила она.

В следующие два десятилетия, когда эта мода прошла, длинные волосы вновь стали доминировать. Но в 1950-е годы свет увидела стрижка пикси, и короткие прически снова стали в тренде. Своей популярностью стрижка обязана актрисам Одри Хепберн и Джин Сиберг, которые набрались смелости отказаться от длинных волос и бросили вызов стереотипам о женственности.





Одри Хепберн





Джин Сиберг

Так стрижка пикси стала символом нонконформизма и расширения возможностей.

Хепберн прошла долгий путь, чтобы сделать короткие волосы мейнстримом. Популяризация стрижки пикси — это ее заслуга, в частности, ее роли в фильме "Римские каникулы", который вышел на экраны в 1953 году,

— объясняет историк Рэйчел Гибсон.





Одри Хепберн в фильме "Римские каникулы"

В фильме актриса, которая играет принцессу, отрезает свои волосы, чтобы скрыть свою истинную личность. Это знаменует начало новой жизни для ее героини, которая обретает чувство свободы.





Спустя несколько лет многие знаменитые женщины последовали ее примеру. Среди них — модель Твигги и актриса Миа Фэрроу.





ТвиггиМиа Фэрроу

В своих мемуарах в 1997 году Фэрроу писала, что столкнулась с негативной реакцией на стрижку, которую она продемонстрировала на съемках сериала "Пэйтон Плейс" в 1960-е годы.

Я не спрашивала разрешения на это, потому что знала, что не получу его. Мне казалось, что мне идет. Но парикмахер был против, а продюсеры были расстроены. Принесли парики, а мне прочитали лекции об ответственности. Мне пришлось много извиняться, но лично я не видела никакой проблемы,

— писала она.





Миа Фэрроу

Тем не менее 1970-е ознаменовались возвращением длинных волос, но затем наступили 1980-е и 1990-е, и стрижка пикси вернулась.

Когда в конце 1980-х — начале 1990-х пикси вновь стала популярной, появился запрос на женственность,

— говорит стилист Майкл Анджело.

В пример можно привести принцессу Диану, Линду Евангелисту и Синди Лопер, стрижки которых были немного мягче, нежели у их предшественниц, однако впечатляли не меньше.





Принцесса Диана





Линда Евангелиста

К концу 1990-х — началу 2000-х стрижка пикси стала не столько символом гендерного бунта, сколько проявлением индивидуальности.

Стрижка пикси всегда будет напоминать мне о классных девушках 1990-х годов, которые выглядели с ней очень круто: Хлоя Севиньи в "Детках", Дженни Шимицу, Вайнона Райдер — все это удивительные примеры,

— говорит Гибсон.





Хлоя Севиньи в фильме "Детки"Вайнона Райдер

Очередная волна популярности

Сегодня стрижка пикси вновь в тренде. И на это есть причина. Периоды, в которые стрижка переживала очередные витки популярности, всегда приходились на время перемен и неопределенности. 2021 год — это время, когда по-прежнему бушует пандемия коронавируса, что сопровождается глобальной социальной напряженностью и полной неясностью относительно будущего. Поэтому неудивительно, по мнению экспертов, что многие люди пытаются вновь обрести чувство контроля и восстановить свою идентичность через волосы. В этом смысле сегодняшняя стрижка пикси стала олицетворять ту свободу, по которой люди соскучились после более чем года работы из дома, локдаунов, ограничений, отсутствия встреч с близкими и невозможности путешествий.





Энн Хэтэуэй

Пикси часто символизирует какой-то важный жизненный этап. Так, в 2011 году после окончания съемок фильмов о Гарри Поттере коротко постриглась актриса Эмма Уотсон. Она объяснила, что таким образом испытала чувство свободы.

С этой стрижкой я чувствовала себя собой. Я чувствовала себя смелой, и это придавало мне больше сил, потому что это был мой выбор,

— отмечала она.





Эмма Уотсон

Плюсы

1. Короткие волосы быстрее сушить и легче укладывать, нежели длинные.

2. Благодаря такой стрижке ваши украшения не затеряются, а напротив, всегда будут на виду (если вы, конечно, хотите сделать на них акцент).

3. Есть много вариаций стрижки пикси, поэтому, если вы не хотите стричься слишком коротко, необязательно это делать.

4. Актуальность. Как мы уже убедились, спустя десятилетия пикси по-прежнему в моде и выглядит свежо и стильно.

5. Пикси идет женщинам всех возрастов. А женщины преклонных лет с ней выглядят значительно моложе.

Минусы

1. Такую стрижку придется часто обновлять, так как волосы быстро отрастают, и она теряет свой первоначальный вид.

2. Если у женщины круглая форма лица, то пикси визуально сделает его еще круглее. Это не значит, что делать ее не стоит, но результат может не превзойти ожидания, так что лучше проконсультироваться со стилистом.

3. Слишком разнообразить свой образ с пикси вряд ли получится, так как короткая стрижка несколько ограничивает в возможностях выбора укладок.

Звездные образы для вдохновения

Ну а если вы подумываете сделать себе пикси, но не определились с вариантом, предлагаем вам взглянуть на примеры звезд, которые не боялись экспериментировать и делали эту популярную стрижку.





ТвиггиМиа ФэрроуОдри ХепбернПринцесса Диана





Деми МурМадоннаЭмма УотсонЮлия СнигирьЭмилия КларкЭнн ХэтэуэйРианна





Деми ЛоватоДженнифер Лоуренс





Сельма БлэрВера БрежневаХолли БерриКэти ХолмсДжиджи ХадидШарлиз ТеронДарья МорозСкарлетт ЙоханссонНатали ПортманМайли Сайрус