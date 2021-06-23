Все пошло не по плану! Максим не собираются выводить из комы

Алексей Вольцев

Несколькими днями ранее пиар-менеджер певицы Максим Яна Богушевская дала официальный комментарий о состоянии подопечной и объяснила, с какой целью артистку решили ввести в искусственную кому. Согласно заявленной докторами информацией, певица должна была провести в ней 3-4 дня, после чего, по прогнозам, девушке должно было стать значительно легче. Сегодня портал «СтарХит» поделился новостями о здоровье исполнительницы «Знаешь ли ты».

Как оказалось, состояние у пациентки стабильное, однако, добиться на данный момент значимых улучшений пока не удается. Теперь врачи не делают конкретных прогнозов о дате вывода девушки из медикаментозного сна и отмечают, что это произойдет лишь тогда, когда организм будет готов полностью функционировать и дышать самостоятельно. «Состояние Марины стабильное, значительных улучшений или ухудшений нет. Температуру удалось сбить до нормальных показателей. Она по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из которого ее будут, как только все показатели нормализуются», — приводит вышеуказанный ресурс слова пиар-менеджера Максим.

Напомним, звезда попала в клинику с острой пневмонией, симптоматикой которого являлись высокая температура и поражение легких в 40%.

[media=https://www.instagram.com/p/CQIiRcyJZ8O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Все пошло не по плану! Максим не собираются выводить из комы появились сначала на POPCAKE.