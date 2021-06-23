Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Все пошло не по плану! Максим не собираются выводить из комы

Несколькими днями ранее пиар-менеджер певицы Максим Яна Богушевская дала официальный комментарий о состоянии подопечной и объяснила, с какой целью артистку решили ввести в искусственную кому. Согласно заявленной докторами информацией, певица должна была провести в ней 3-4 дня, после чего, по прогнозам, девушке должно было стать значительно легче. Сегодня портал «СтарХит» поделился новостями о здоровье исполнительницы «Знаешь ли ты».

Как оказалось, состояние у пациентки стабильное, однако, добиться на данный момент значимых улучшений пока не удается. Теперь врачи не делают конкретных прогнозов о дате вывода девушки из медикаментозного сна и отмечают, что это произойдет лишь тогда, когда организм будет готов полностью функционировать и дышать самостоятельно. «Состояние Марины стабильное, значительных улучшений или ухудшений нет. Температуру удалось сбить до нормальных показателей. Она по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из которого ее будут, как только все показатели нормализуются», — приводит вышеуказанный ресурс слова пиар-менеджера Максим.

Напомним, звезда попала в клинику с острой пневмонией, симптоматикой которого являлись высокая температура и поражение легких в 40%.

[media=https://www.instagram.com/p/CQIiRcyJZ8O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Все пошло не по плану! Максим не собираются выводить из комы появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Студент из Джорджии проснулся триллионером, инвестировав $20 в малоизвестную криптовалюту
Студент из Джорджии проснулся триллионером, инвестировав $20 в
Чонгук и Чимин довели всех в новом выпуске «Run BTS!»: «Сколько можно ржать?!»
Чонгук и Чимин довели всех в новом выпуске «Run BTS!»: «Сколько можно
Потребление кофе снижает риск хронической болезни печени
Потребление кофе снижает риск хронической болезни печени
Как зарядить оберег в Полнолуние
Как зарядить оберег в Полнолуние
Эшли Грэм снялась обнаженной и призвала не стесняться своего тела
Эшли Грэм снялась обнаженной и призвала не стесняться своего тела
5 полезных шепотков от недоброжелателей
5 полезных шепотков от недоброжелателей
Испания помиловала организаторов незаконного референдума о независимости Каталонии
Испания помиловала организаторов незаконного референдума о
В День памяти и скорби в городах зажглись 128 огненных картин войны
В День памяти и скорби в городах зажглись 128 огненных картин войны
Российская сборная завоевала 12 медалей на Европейской географической олимпиаде
Российская сборная завоевала 12 медалей на Европейской географической
Цифровая образовательная среда: как она дополняет систему традиционного образования?
Цифровая образовательная среда: как она дополняет систему
Украина захотела за счет Британии развивать свои военно-морские базы на Азовском и Черном морях
Украина захотела за счет Британии развивать свои военно-морские базы
Чимина из BTS могут заменить Оли Лондоном
Чимина из BTS могут заменить Оли Лондоном

Топ на сегодня

Медитация на огонь для усиления энергетики
Медитация на огонь для усиления энергетики
Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями, которые продержались на первом месте в топ-100 Billboard целый месяц
Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями,
39 школьников обучаются в летней проектной школе владимирского Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33»
39 школьников обучаются в летней проектной школе владимирского Центра
Симоронский ритуал «Магическая бумага» на удачу в работе и творчестве
Симоронский ритуал «Магическая бумага» на удачу в работе и творчестве
Учащиеся «Кванториума» посетили Центр кинологической службы УМВД РФ по Калужской области
Учащиеся «Кванториума» посетили Центр кинологической службы УМВД РФ

Еще по теме

Певица Максим будет в коме еще 3-4 дня
Певица Максим в коме: «Ничего не помогает»
Пиар-директор о состоянии Максим: «Она хочет жить и будет бороться»
Врачи решили ввести экс-президента Израиля Переса в искусственную кому