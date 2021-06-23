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Вышел новый трейлер фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" с Марго Робби, Идрисом Эльбой, Питом Дэвидсоном и другими

Вышел новый трейлер фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" с Марго Робби, Идрисом Эльбой, Питом Дэвидсоном и другими

В сети появился новый трейлер фильма Джеймса Ганна "Отряд самоубийц: Миссия навылет", который является сиквелом фильма "Отряд самоубийц" 2016 года и снят по мотивам комиксов издательства DC Comics.


В новой картине снялись Марго Робби, Идрис Эльба, Юэль Киннаман, Пит Дэвидсон, Питер Капальди, Сторм Рейд, Виола Дэвис и другие. Заявлен в касте и Сильвестр Сталлоне, прославившийся ролями в боевиках, но знаменитого актера в кадре зритель не увидит — он озвучивает персонажа Нэнуэ, человека-акулу. А вот Джаред Лето, исполнивший роль Джокера в первом фильме, в сиквеле уже не появится.


Марго Робби в фильме "Отряд самоубийц: Миссия навылет"



Идрис Эльба в фильме "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
Юэль Киннаман в фильме "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
Пит Дэвидсон в фильме "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
Питер Капальди в фильме "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
Сторм Рейд в фильме "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

По сюжету отряду головорезов, собранных из заключенных тюрьмы Белль Рив, где содержатся преступники со сверхспособностями, снова придется спасать все человечество.

Героям предстоит отправиться на южноамериканский остров Корто Мальтезе, чтобы разрушить Йотунхейм, тюрьму и лабораторию нацистской эпохи, в которой содержались политические заключенные и проводились эксперименты. Съемки фильма проходили в Атланте, штат Джорджия, и в Панаме.







Премьера фильма в России запланирована на 5 августа 2021 года.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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