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Зарубежные IT-гиганты обяжут открывать представительства для работы с аудиторией в РФ

Зарубежные IT-гиганты обяжут открывать представительства для работы с аудиторией в РФ

07:20  Автор: Дмитрий Гончарук


Законопроект: № 1176731-7



Крупные зарубежные IT-компании, который работают с российской аудиторией, обяжут открывать полноценные представительства в нашей стране. Такой закон Совет Федерации рассмотрит на заседании 23 июня.

Устанавливается обязанность таких компаний, в частности, создать филиал или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо и обеспечить функционирование на территории РФ филиала или представительства или российского юридического лица.

Документ определяет полномочия Роскомнадзора размещать на своём официальном сайте перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в Интернете на территории России, и поддерживать его в актуальном состоянии.

В течение суток с момента регистрации личного кабинета владелец ресурса должен будет подать в ведомство соответствующее заявление. Также они обязаны передавать по требованию Роскомнадзора информацию, необходимую для ведения перечня в течение 10 дней со дня получения запроса.

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По заявлению самого владельца интернет-ресурса он может быть исключен из данного перечня, если в течение трех месяцев его ежесуточная российская аудитория составляла менее 500 тыс. человек. При подобном снижении посещаемости из РФ в течение полугода сведения могут быть исключены из перечня без заявления.

В отношении ресурсов-нарушителей может быть введён запрет на их рекламу в России и на размещение на этих сервисах рекламы, ориентированной на россиян, независимо от того, кто эту рекламу там размещает.


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Кроме того, за нарушения Роскомнадзор может включить иностранное лицо в перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств и прием платежей. В итоге банкам, платёжным агентам, операторам связи и почтовой связи будет запрещено переводить деньги такому иностранному лицу. При этом если в деятельности иностранного поставщика платёжных услуг выявят факты оказания услуг по переводу денег, то сведения о таком поставщике также включат в отдельный список, который будет вестись по согласованию с Центробанком.

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#интернет #IT


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По материалам: pnp.ru

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