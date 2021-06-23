Железнодорожным пассажирским компаниям предоставят субсидии из бюджета

Влада Некрасова

02:07 Автор: Светлана Заверняева

Организациям железнодорожного транспорта предоставят субсидии из федерального бюджета на возмещение части расходов, понесенных в 2020 году. Такое постановление правительства вступает в силу 23 июня.

Как следует из документа, железнодорожным перевозчикам из бюджета субсидируют расходы, связанные с арендой, управлением, эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Средства предоставляются на возмещение затрат, понесенных в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.

Уточняется, что общий размер субсидии для одной организации не может превышать 3,9 млрд руб. Способом отбора получателя средств является запрос предложений. Уведомление о его проведении размещается Росжелдором на Едином портале и сайте Агентства.

Законы, вступающие в силу с 23 июня

Документ также устанавливает критерии отбора. Для участия в нем организация направляет в Росжелдор заявку с приложением необходимых документов. Предусмотрены основания для ее отклонения.

Субсидия предоставляется организации на основании соглашения. При установлении нарушения условий ее предоставления соответствующие средства подлежат возврату в федеральный бюджет.

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