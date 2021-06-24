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Анастасии Макеевой вызывали скорую помощь после ее встречи с бывшей женой ее возлюбленного

Анастасия Макеева продолжает держать в напряжении свою аудиторию и подогревать интерес публики к ее истории с возлюбленным. Например, Анастасия стала героиней шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», в рамках которого встретилась с бывшей женой ее нынешнего супруга.

Светлана Малькова считает, что актриса «увела» у нее мужа. Впервые, когда соперницы увидели друг друга, они начали драться. Малькова не совсем довольна тем, что из-за Макеевой отец ее четырех детей не общается с наследниками. По мнению женщины, именно Анастасия в этом виновата.

Макеева решила встретиться со Светланой на шоу и поговорить обо всем, но диалога не получилось. После схватки женщин Анастасии даже пришлось вызывать скорую помощь. У Макеевой заболело сердце из-за переживаний.

Кстати, муж Макеевой в это время ругался с экспертами в студии и предлагал им «разобраться по-мужски». Когда Роман узнал, что Анастасии плохо, он побежал к ней, держал ее за руку и шептал милые слова. Кстати, самому Роману не позавидуешь – бывшая супруга планирует общаться с экс-мужем только через адвокатов и будет добиваться алиментов на всех детей.

Сообщение Анастасии Макеевой вызывали скорую помощь после ее встречи с бывшей женой ее возлюбленного появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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