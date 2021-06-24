Анджелина Джоли рассказала, что ее дочь Захара перенесла операцию

Вадим Карасев

46-летняя Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей. Троих она родила от бывшего мужа Брэда Питта, а троих актеры усыновили. В колонке для журнала Time Джоли рассказала о воспитании детей разного происхождения и о проблемах, с которыми они уже успели столкнуться из-за цвета своей кожи.

Так, недавно 16-летняя дочь Джоли Захара перенесла операцию, однако рекомендации медиков после операции ввели звезду в замешательство.

Недавно Захара, которую я удочерила в Эфиопии, перенесла операцию. После этого медсестра сказала звонить в клинику, если ее кожа "порозовеет",

— сказала Джоли.





Анджелина Джоли с дочерьми Захарой и Шайло

Анджелина призналась, что опешила от таких слов — ведь на темной коже изменения будут незаметны. Актриса сказала, что и раньше сталкивалась с подобными проблемами, так как у нее есть дети разных рас и происхождения.

У моих детей разное происхождение. Когда у них была сыпь, она у каждого выглядела совершенно по-разному в зависимости от цвета их кожи. Когда же я заглядывала в медицинские справочники, то находила описания этой болезни и ее проявлений лишь на белой коже,

— отметила Джоли, возмутившись тем, что методы лечения в США адаптированы в первую очередь для белокожих людей.

К слову, озабоченность Джоли данным вопросом вдохновила студента-медика Мэлоуна Муквенде на исследование, которое закончилось публикацией учебника Mind the Gap — в нем Муквенде объединил фотографии и информацию о различных заболеваниях в зависимости от оттенка кожи.





Какая именно операция потребовалась ее дочери, звезда не уточнила. Но в марте она рассказала, что и другой ее дочери, 15-летней Шайло, пришлось лечь под нож хирургов — ей делали операцию на бедре. По словам Джоли, дети не возражали против того, чтобы она рассказывала об этом публично.

Они понимают, что пройти через медицинские испытания и бороться за выздоровление — это то, чем можно гордиться,

— писала она в Time.





Анджелина Джоли с дочерьми Вивьен, Захарой и Шайло и сыном Ноксом