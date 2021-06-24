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АРМИ в шоке от еды Шуги: «Как его не тошнит?»

График южнокорейской к-поп группы BTS невероятно загружен. Постоянные гастроли, съемки и записи на студии отнимают много времени и сил. При таком ритме жизни просто необходимо вести здоровый образ жизни, иначе парни просто не смогут «вывозить» такие нагрузки.

Айдолы регулярно ходят в зал и правильно питаются. И Шуга (Suga) решил приучить поклонников к здоровому питанию. На днях он рассказал о смузи, которое пьет по утрам. И АРМИ остались в шоке от его рассказов. Оказалось, что Шуга любит сочетать несочетаемые продукты. В состав смузи входит миндальное молоко, бананы, черника и (внимание!)…куриная грудка. Да, вот такие странные вкусы у нашего айдола. Даже другие участники группы не понимают этого.

 «Ненавижу это!» – произнес RM.

После такого заявления в сети появились довольно странные мэмы с рецептами.

«Утренняя рутина Юнги? Куриная грудка, смешанная с голубикой и другими вещами?», «Как его не тошнит?» – негодуют пользователи сети.

Отметим, что спортсмены часто добавляют в свой рацион куриную грудку в качестве дополнительного белка. Спасибо Шуге за интересный рецепт.

Сообщение АРМИ в шоке от еды Шуги: «Как его не тошнит?» появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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