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Бен Аффлек собирается сделать предложение Дженнифер Лопес

Бен Аффлек собирается сделать предложение Дженнифер Лопес
Экс-обрученные голливудские кинозвезды Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе. Артисты больше не скрывают своих чувств. А по миру разлетелись слухи, что вскоре они поженятся. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что Аффлек не только хочет сыграть свадьбу, а планирует жить вместе с Дженнифер в собственном особняке, расположенном в Лос-Анджелесе.

"Бен хочет дать крепкой любви еще один шанс. Он планирует сделать Дженнифер предложение на ее 52-й день рождения", - поделился инсайдер и добавил, что Лопес по душе район, в котором живет ее возлюбленный. Более того, она с нетерпением ждет начала их совместной жизни. Также источник сообщил, что пара не хочет "отношений на расстоянии".
Отметим, о воссоединении бывшей пары стало известно спустя две недели после того, как Лопес официально разошлась с бывшим бейсболистом "Нью-Йорк Янкиз" Алексом Родригесом.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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