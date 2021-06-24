Бен Аффлек собирается сделать предложение Дженнифер Лопес

Алексей Вольцев

Экс-обрученные голливудские кинозвезды Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе. Артисты больше не скрывают своих чувств. А по миру разлетелись слухи, что вскоре они поженятся. Об этом пишет The Sun.Отмечается, что Аффлек не только хочет сыграть свадьбу, а планирует жить вместе с Дженнифер в собственном особняке, расположенном в Лос-Анджелесе."Бен хочет дать крепкой любви еще один шанс. Он планирует сделать Дженнифер предложение на ее 52-й день рождения", - поделился инсайдер и добавил, что Лопес по душе район, в котором живет ее возлюбленный. Более того, она с нетерпением ждет начала их совместной жизни. Также источник сообщил, что пара не хочет "отношений на расстоянии".Отметим, о воссоединении бывшей пары стало известно спустя две недели после того, как Лопес официально разошлась с бывшим бейсболистом "Нью-Йорк Янкиз" Алексом Родригесом.