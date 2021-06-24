Долина жестко прошлась по Маниже: «Фрики фриками, но на Евровидении побеждают люди с голосом и харизмой»

Алексей Вольцев

Подписчики Манижи и, по совместительству, любители блогерши Вали Карнавал, заострили внимание на недавнем высказывании Ларисы Долиной, которая яро защищает талант своего ученика Александра Панайотова и желает, чтобы именно он отправился на «Евровидение» в следующем году от России. Артистка уверена, что именно такой представитель страны может привести нас к победе. «Очень бы этого хотела. Я бы начала бороться за то, чтобы отправился Саша, потому что фрики фриками, но на конкурсе побеждают люди с голосом и харизмой», — рассуждает звезда эстрады.

Упоминание фриков некоторые пользователи сети сочли оскорблением, адресованным Маниже, исполнительнице хита «Russian Woman». Стоит отметить, что Долина не называла конкретных имен, но агрессивно настроенные юзеры уверены в том, что Лариса просто озлоблена на молодое поколение, поэтому ей не угодны ни тиктокерша Валя Карнавал, ни певица Манижа, которой негласно приписали обидное слово «фрик».

«У нее все фрики и всем на кухне надо петь, кроме ее драгоценных учеников, да?», «Не вовремя она по Маниже прошлась, уже не актуально, тогда бы да… хайпанула бы», «Хаха явно про нашу русскую бабу с платьем из лоскутов. Она ж не победила», — с осуждением в сторону Долиной оставлют комментарии в Instagram.

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