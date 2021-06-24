Джиджи Хадид посетила модную презентацию в Нью-Йорке и рассказала о лучших моментах материнства

Вадим Карасев

После рождения дочери Хай 26-летняя Джиджи Хадид решила взять паузу в карьере, но из репортерских хроник не пропала. Молодая мама уже не раз была замечена папарацци в Нью-Йорке на прогулках со своей дочерью, которая появилась на свет в прошлом году. Но вчера модель впервые за долгое время спешила не с коляской в парк, а на модную презентацию.





Джиджи Хадид









Джиджи стала лицом новой парфюмерной кампании Ralph Lauren, и вчера состоялся пресс-день, который также посетили другие участники модной съемки: манекенщики Лаки Блю Смит и Фай Хадра и актер Лука Саббат.





Лука Саббат, Лаки Блю Смит и Джиджи Хадид

В разговоре с журналисткой Джиджи также поделилась своими впечатлениями от материнства, отметив, что же является для нее главной изюминкой.





Фай Хадра, Лаки Блю Смит, Лука Саббат и Джиджи Хадид с журналисткой

Я бы сказала, что главное — это самые простые вещи. Видеть, как она узнает что-то новое каждый день, даже если это, например, простые действия: взять чашку или положить мяч в лунку. Ты просто думаешь, что это самое лучшее, самое гениальное,

— с улыбкой рассказала Джиджи.





Ранее в интервью Хадид также отмечала, что не хочет торопить события и не планирует как можно скорее вернуться к активному моделингу.

Джиджи также признавалась, что спокойно приняла изменения своего тела и не спешит во что бы то ни стало вернуть нулевой размер. Пока все свое внимание она хочет дарить малышке.

К слову, и Джиджи, и отец девочки, певец Зейн Малик, сделали тату на арабском с именем Хай.







