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Еврокомиссия готовит санкции против Венгрии из-за "позорного" закона о ЛГБТ

Еврокомиссия готовит санкции против Венгрии из-за "позорного" закона о ЛГБТ
Будапешт

Принятие в Венгрии закона, запрещающего распространять среди несовершеннолетних информацию о гомосексуализме или смене пола, является "очевидной дискриминацией" и противоречит всем ценностям ЕС — так считают в Еврокомиссии.

По словам председателя органа Урсулы фон дер Ляйен, Европа задействует все существующие правовые инструменты для защиты прав своих граждан.

"Венгерский закон — это позор. Я поручила соответствующим уполномоченным лицам Еврокомиссии направить письмо Венгрии и выразить наше беспокойство перед тем, как документ вступит в силу", — сказала она.

До этого в Брюсселе грозили официальному Будапешту сокращением финансирования и другими санкциями в случае, если документ будет принят. Тем не менее в стране это вызвало еще большее воодушевление сторонников закона.

"Если вы не дорожите ценностями демократии и равенства ЕС, то не имеете права получать деньги на ваш проект", — заявила неделю назад комиссар ЕС по вопросам равенства Элена Далли.

15 июня парламент Венгрии принял закон, который ограничивает право молодежи на получение информации в областях, касающихся гомосексуальности и транссексуальности. Учителям в стране запретили говорить во время уроков о том, что гомосексуальность — нормальная форма сексуального поведения, а представители ЛГБТ-сообщества больше не смогут участвовать в телепрограммах для несовершеннолетних и съемках школьных учебных материалов.

На фоне этих событий все фракции городского совета Мюнхена выступили с требованием осветить цветами радуги стадион в знак протеста против притеснения прав гомосексуалов в Венгрии, но в ситуацию вмешался УЕФА — он запретил подобную акцию, как политическую.

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По материалам: uposters.ru

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