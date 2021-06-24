Грачевский знал, что умрет. Вдова раскрыла последние слова режиссера: «Это произошло в 10:53. А в 11:05 его подключили к ИВЛ»

Анастасия Иванова

Несмотря на критику публики, направленную в сторону Белоцерковской и утверждения пользователей о том, что молодая и красивая девушка не могла выйти за Грачевского по любви, Екатерина раз за разом доказывает, что с Борисом у нее все было по-настоящему. Она до сих пор не может прийти в себя после смерти любимого мужа и говорит о том, что маленький сын также сильно скучает по папе. В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» девушка поделилась последним разговором с ушедшим супругом и отметила, что режиссер хотел дать ей наставления на будущее, боясь умереть и не иметь возможности сказать что-то важное после подключения к ИВЛ.

«Последний разговор у нас был 7 января. Он говорит: «Я борюсь, все нормально». Но потом начал давать мне наставления о том, как жить дальше: «Я тебя должен предупредить на всякий случай», — начала она с болью в глазах вспоминать роковой день и попросила Бориса не думать о плохом, отказавшись говорить на тему возможной кончины. «В тот же день в 10:30 он прислал сообщение: «Кузя, я тебя очень люблю и сильно переживаю», — заключила женщина.

[media=https://www.instagram.com/p/CP1kK-rNtGf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Грачевский знал, что умрет. Вдова раскрыла последние слова режиссера: «Это произошло в 10:53. А в 11:05 его подключили к ИВЛ» появились сначала на POPCAKE.