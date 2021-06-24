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"Я борюсь, все нормально": вдова Бориса Грачевского раскрыла его последние слова

"Я борюсь, все нормально": вдова Бориса Грачевского раскрыла его последние слова

14 января известный российский режиссер Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусной пневмонией. Накануне 36-летняя вдова Екатерина Белоцерковская раскрыла его последние слова, сообщает "Стархит".

Женщина поделилась воспоминаниями о последних днях заразившегося коронавирусом Бориса Грачевского, который находился из-за болезни в больнице. Режиссер ласково называл супругу Кузей.

"Последний разговор у нас был 7 января. Он говорит: "Я борюсь, все нормально". Но потом начал давать мне наставления о том, как жить дальше: "Я тебя должен предупредить на всякий случай". На это я ответила: "Борь, не надо меня предупреждать, ничего такого не будет". В тот же день в 10:30 он прислал сообщение: "Кузя, я тебя очень люблю и сильно переживаю", — рассказала вдова.

Екатерина Белоцерковская считает, что Борис Грачевский предчувствовал смерть и решил таким образом попрощаться с возлюбленной. 

"Потом он сделал видеозвонок, правда, через маску ничего не было слышно. Это произошло в 10:53. А в 11:05 его подключили к ИВЛ", — заявила вдова в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" на "России 1".

Режиссера пришлось подключить к аппарату ИВЛ, однако в итоге его сердце не выдержало тяжелой нагрузки.

В эфире показали последнее видео Бориса Грачевского, в котором он улыбается, выражая надежду на свое скорейшее выздоровление. Увидевшая лицо покойного мужа Екатерина Белоцерковская разрыдалась.

Ранее в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале Екатерина Белоцерковская впервые дала интервью, посвященное Борису Грачевскому.

Борис пришел с работы, начался озноб. Сделали тест на коронавирус (у нас они были дома) — он был положительный. Через 3 дня заболела и я. Первые семь дней было легко. На 7-й день у него поднялась температура, мне это не понравилось. Просила его сделать КТ, а он отказывался. Врач, который лечил мужа по телефону, сказал не делать КТ. Когда температура держалась четыре дня подряд — я уже криком кричала: "Пожалуйста, нужно сделать КТ". Я не могла его убедить.

Друзья также уговаривали создателя "Ералаша" съездить на компьютерную томографию, хотя у него отсутствовал кашель и наблюдалась лишь температура. Супруга настояла на том, чтобы Грачевский отправился на обследование.

Я села и сказала: если не сделаешь КТ, меня здесь не будет завтра. Только тогда поехал. КТ показало 75% поражения легких. Он когда узнал, то в этот момент почернел. Еще и потому, что видел, как я шла с результатами и меня трясло…

Сразу после этого режиссер был госпитализирован. В больнице Борис Грачевский провел первые 10 дней на кислородной поддержке. Создатель "Ералаша" заверял свою супругу по телефону, что у него все хорошо, однако женщина чувствовала по голосу любимого: все совсем не так, как он говорит.

На некоторое время Борису Грачевскому стало лучше, однако вскоре его состояние вновь ухудшилось. "За день до смерти мне сказали, что он на гемодиализе — отказали почки. Мне говорили: стабильно тяжелый. На следующий день врач написала: "Катенька, все плохо. У него развился сепсис". Даже в этот момент я верила, что он справится", — рассказала Белоцерковская.

14 января известный российский режиссер Борис Грачевский скончался — прямо в седьмую годовщину совместной жизни с Екатериной Белоцерковской.

Как писал NEWSTES, ранее вдова Грачевского подала в суд на гендиректора "Ералаша", которого обвиняет в подделке подписей.

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По материалам: uposters.ru

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