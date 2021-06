Яд австралийской гусеницы состоит из 151 токсина

Вадим Карасев

Исследование показало, что гусеницы австралийской бабочки Doratifera vulnerans выделяют очень сложный по составу яд, содержащий 151 токсин. Обычно считается, что яды, служащие животным для защиты, имеют простой состав.

Бабочки рода Doratifera принадлежат к семейству слизневидок (Limacodidae) и распространены преимущественно в Австралии. У всех тринадцати видов этого рода гусеницы снабжены ядовитыми шипами на теле. Шипы сокращаются, когда гусеница спокойна, и вытягиваются, если ее потревожить. Благодаря этим шипам было дано научное название рода, означающее «копьеносная».

Состав яда Doratifera vulnerans был ранее неизвестен. Эндрю Уокер (Andrew Walker) из Института молекулярной биологии Университета Квинсленда и его коллеги применили для исследования яда различные технологии, включая транскриптомные, протеомные и функциональные методы.

«Мы обнаружили, что яд в основном состоит из пептидов и демонстрирует потрясающую сложность, он содержит 151 белковый токсин из 59 различных семейств», — говорит Уокер. Ученые синтезировали 13 пептидных токсинов и использовали их для установления эволюционного пути, который прошла гусеница, чтобы получить свой яд. «Теперь мы знаем аминокислотные последовательности каждого белкового токсина. Это позволит нам производить токсины и тестировать их различными способами, — рассказывает Уокер. — Наше исследование открывает новый источник биоактивных пептидов, которые могут быть использованы в медицине благодаря способности влиять на биологические процессы». Некоторые пептиды уже показали очень высокую эффективность в борьбе с паразитическими нематодами у домашнего скота.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.