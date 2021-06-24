Экзамен по информатике и ИКТ завершает основную волну ЕГЭ

Влада Некрасова



24 и 25 июня проходит ЕГЭ по информатике и ИКТ. В этом году он впервые проводится на компьютерах, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.



Заявления на участие в экзамене подали около 113 тысяч человек, в том числе около 102 тысяч выпускников текущего года.

«Чтобы обеспечить всем участникам необходимые условия для сдачи экзамена по информатике и ИКТ, его проведение было разделено на два дня», – уточняется в информационном релизе.

Продолжительность экзамена не изменилась и составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Работа выполняется с помощью специализированного программного обеспечения, предназначенного для проведения экзамена в компьютерной форме. Она включает в себя 27 заданий с кратким ответом, в том числе 10 заданий базового уровня сложности, 13 – повышенного и 4 – высокого. При переводе экзамена в компьютерную форму были разработаны новые формы заданий на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск.

Все ответы будут проверяться автоматически без участия экспертов.

При выполнении заданий участникам будут доступны на протяжении всего экзамена текстовый редактор, редактор электронных таблиц, системы программирования. Выполнение заданий по программированию допускается на языках программирования (семействах языков): С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. На протяжении сдачи экзамена доступ к сети Интернет запрещен.

Для организации ЕГЭ по информатике и ИКТ 24 июня планируется задействовать 3399 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), из них 338 ППЭ – в труднодоступных отдаленных местностях, 36 ППЭ – на дому, 2 ППЭ – в медицинских учреждениях. 25 июня экзамен пройдет в 1747 ППЭ, из них 33 ППЭ – в труднодоступных отдаленных местностях, 13 ППЭ – на дому, 1 ППЭ – при специальном учреждении закрытого типа. Во всех ППЭ во время экзамена ведется видеонаблюдение. Ход экзамена контролируют общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Экзамен проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, рекомендованных Роспотребнадзором.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 40 баллов. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 8 июля.