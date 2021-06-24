Юлианна Караулова впервые вышла в свет после родов

Вадим Карасев

33-летняя певица Юлианна Караулова три недели назад впервые стала мамой — у нее и ее возлюбленного, саунд-продюсера Андрея Черного, родился сын Александр. Сегодня же артистка официально "вышла из декрета": она посетила церемонию открытия музыкального фестиваля "Жара" в Москве.

Для первого выхода в свет после родов Юлианна выбрала элегантный синий брючный костюм и топ-бюстье, подчеркнувший фигуру.









Юлианна успела не только пообщаться с журналистами, рассказав о материнских буднях, но и выступить перед поклонниками, исполнив песню "Так сильно". Впрочем, долго задерживаться на мероприятии артистка не стала и уже через пару часов отправилась домой, к малышу. Сейчас Караулова полностью сосредоточена на ребенке, но обещает фанатам надолго не пропадать из их поля зрения.





Юлианна Караулова и Андрей Черный с сыном





Напомним, 29 мая Юлианна Карулова и ее возлюбленный Андрей Черный стали родителями. Пара вместе уже много лет и помолвлена, однако свадьба пока не состоялась.

Свою беременность звезда долгое время скрывала, а рассекретила ее лишь в конце марта, рассказав об интересном положении в клипе на песню "Так сильно" и поделившись в инстаграме снимком с округлившимся животом







