Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юлианна Караулова впервые вышла в свет после родов

Юлианна Караулова впервые вышла в свет после родов

33-летняя певица Юлианна Караулова три недели назад впервые стала мамой — у нее и ее возлюбленного, саунд-продюсера Андрея Черного, родился сын Александр. Сегодня же артистка официально "вышла из декрета": она посетила церемонию открытия музыкального фестиваля "Жара" в Москве.

Для первого выхода в свет после родов Юлианна выбрала элегантный синий брючный костюм и топ-бюстье, подчеркнувший фигуру.



Юлианна успела не только пообщаться с журналистами, рассказав о материнских буднях, но и выступить перед поклонниками, исполнив песню "Так сильно". Впрочем, долго задерживаться на мероприятии артистка не стала и уже через пару часов отправилась домой, к малышу. Сейчас Караулова полностью сосредоточена на ребенке, но обещает фанатам надолго не пропадать из их поля зрения.


Юлианна Караулова и Андрей Черный с сыном


Напомним, 29 мая Юлианна Карулова и ее возлюбленный Андрей Черный стали родителями. Пара вместе уже много лет и помолвлена, однако свадьба пока не состоялась.

Свою беременность звезда долгое время скрывала, а рассекретила ее лишь в конце марта, рассказав об интересном положении в клипе на песню "Так сильно" и поделившись в инстаграме снимком с округлившимся животом



 

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Польза энергетических чисток
Польза энергетических чисток
В школе Алтайского края завершили капитальный ремонт спортивного зала
В школе Алтайского края завершили капитальный ремонт спортивного зала
В Республике Алтай проходит эколого-инженерная школа
В Республике Алтай проходит эколого-инженерная школа
Современные технологии позволяют индивидуализировать образование
Современные технологии позволяют индивидуализировать образование
АРМИ в шоке от еды Шуги: «Как его не тошнит?»
АРМИ в шоке от еды Шуги: «Как его не тошнит?»
"Я борюсь, все нормально": вдова Бориса Грачевского раскрыла его последние слова
"Я борюсь, все нормально": вдова Бориса Грачевского раскрыла его
Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие звезды на открытии фестиваля "Жара"
Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Даня Милохин и другие
Педагоги-психологи Ярославской области приняли участие в масштабном образовательном вебинаре
Педагоги-психологи Ярославской области приняли участие в масштабном
Лунный день сегодня 24 июня 2021 года
Лунный день сегодня 24 июня 2021 года
Бренд одежды Reebok представил коллаборацию с «Могучими рейнджерами» (ФОТО)
Бренд одежды Reebok представил коллаборацию с «Могучими рейнджерами»
"Газпром" стал владельцем европейской газовой компании
"Газпром" стал владельцем европейской газовой компании
Турция перекрыла военными часть Эгейского моря из-за невыполнения Грецией обязательств
Турция перекрыла военными часть Эгейского моря из-за невыполнения

Топ на сегодня

В День памяти и скорби в городах зажглись 128 огненных картин войны
В День памяти и скорби в городах зажглись 128 огненных картин войны
Джин о депрессии Чонгука: «Напивается и плачет в одиночестве каждую ночь»
Джин о депрессии Чонгука: «Напивается и плачет в одиночестве каждую
Испания помиловала организаторов незаконного референдума о независимости Каталонии
Испания помиловала организаторов незаконного референдума о
Студент из Джорджии проснулся триллионером, инвестировав $20 в малоизвестную криптовалюту
Студент из Джорджии проснулся триллионером, инвестировав $20 в
Украина захотела за счет Британии развивать свои военно-морские базы на Азовском и Черном морях
Украина захотела за счет Британии развивать свои военно-морские базы

Еще по теме

Родила! Юлианна Караулова стала мамой
Юлианна Караулова про материнство: «Если честно, меня подбешивали»
Юлианна Караулова выходит замуж
Певица Юлианна Караулова из-за болезни прервала отпуск в Куршевеле