Как Царское Село из дворца превратилось в музей

Лидия Мартынова

01:17 Автор: Дмитрий Литвинов

Царское Село близ Санкт-Петербурга было основано 311 лет назад — 24 июня 1710 года.

В этот день бывшая усадьба шведского магната — Сарская мыза по указу императора Петра I вместе с 43 приписанными деревнями и угодьями была подарена Марте Скавронской, ставшей в 1712 году его женой под именем Екатерины Алексеевны.

Более двух веков Царское Село являлось резиденцией российских монархов, одним из самых привлекательных пригородов Санкт-Петербурга. Расширение Сарской мызы повлекло за собой увеличение количества дворцовых служащих. Рядом с резиденцией начала создаваться слобода. Постройки, располагавшиеся в непосредственной близости к Императорскому дворцу, образовали сначала Садовую, а в последствии Служительскую (ныне Среднюю) и Малую улицы. В 1728 году имение перешло к цесаревне Елизавете Петровне.

С 1741 года Царское Село стало официальной резиденцией русских монархов. С этого времени началось строительство дворцового ансамбля, гидросооружений и обычных городских жилых домов. Множество выдающихся архитекторов и художников, знаменитых резчиков по камню и дереву, самых лучших кузнецов и камнетесов трудились здесь над созданием дворцов и парков.

День 24 июня в истории

Навсегда связано с Царским Селом имя Александра Пушкина, запечатленное в известных всему миру царскосельских памятниках и названиях улиц. Время распорядилось так, что Царское Село стало последней страницей в истории резиденции. После падения монархии город превратился в музей, сохраняющий память о своем былом величии.

Сегодня это город Пушкин, который входит в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга.

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