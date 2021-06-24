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Как снять негатив свечой

Как снять негатив свечой

Негативная энергия постоянно накапливается в нашем теле и в нашем доме. Снять ее и удалить поможет простой обряд со свечой. Эксперты рассказали, как его провести.


Многие спрашивают о том, когда необходимо проводить такие обряды. Ответ прост: очистка чакр и биополя нужна, если вы чувствуете усталость, апатию, если депрессивные мысли нападают чаще обычного. Очистку дома же нужно проводить в том случае, если вы не можете нормально отдохнуть и если в семье происходят постоянные ссоры.

Очистка чакр и биополя

Для успешной очистки чакр необходимо проводить обряд утром или днем. Важно, чтобы никто вам не мешал. Зажгите свечу, сядьте или прилягте рядом с ней. Примите такое положение, при котором вы наиболее расслаблены.

Произнесите вслух: «Сила Огня, помоги мне. Я желаю очистить себя от скверных мыслей, от темных начал и от любых сомнений. Да направит меня сила света по верному пути».

После этого необходимо помедитировать. Если вы не знакомы с медитациями, то никогда не поздно им научиться. Если вы не умеете или у вас нет времени, то можете воспользоваться дыхательной техникой Пранаяма, которая сама по себе весьма действенна в борьбе с негативом. В сочетании с вышеописанным заговором и воздействием стихии Огня эффект будет вдвойне положительным.


Во время очистки огнем старайтесь думать о чем-то отвлеченном — о ледяной пещере, бескрайнем черном космосе. Главное, чтобы вы были как можно дальше от всех невзгод и мыслей о проблемах.

Очистка помещения свечой

Очистить дом или квартиру от негатива свечой также довольно просто. Лучше совершать чистку дома и своего биополя в один день. Так вы станете намного удачливее.

Чтобы выгнать из дома накопившийся негатив, зажгите свечу и пройдите с ней по каждой комнате, приговаривая: «Все плохое — уходи, все хорошее — приди. Обиды — долой Любовь и удача потекут рекой». Повторяйте эти слова, пока перемещаетесь со свечой, делая как минимум три круга по каждой комнате.

После проведения обряда обязательно проветрите помещение, чтобы энергетические потоки перемешались и создали гармоничную атмосферу в доме.

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По материалам: dailyhoro.ru

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