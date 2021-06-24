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Каждый учитель должен уметь работать с детьми с ОВЗ – Татьяна Васильева

Каждый учитель должен уметь работать с детьми с ОВЗ – Татьяна Васильева

Ограниченные возможности здоровья у детей не должны стать препятствием к обучению в школе. Об этом в ходе совместного прямого эфира Минпросвещения и Росмолодежи рассказала заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

Она отметила, что право выбора образовательного учреждения остается за семьей, и задача школы – создать все необходимые для обучения условия.

«Сейчас активно развивается сеть коррекционных школ, реализующих только адаптивные программы, и общеобразовательных с программами инклюзии. И каждый учитель должен работать с детьми с ОВЗ», – подчеркнула Татьяна Васильева.

Она напомнила, что в региональных институтах повышения квалификации есть кафедры, которые помогают улучшить компетенции по работе с детьми с ОВЗ, педагогам также оказывается всесторонняя методическая поддержка.

# Общество
По материалам: edu.ru

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