Каждый учитель должен уметь работать с детьми с ОВЗ – Татьяна Васильева

Анастасия Иванова

Ограниченные возможности здоровья у детей не должны стать препятствием к обучению в школе. Об этом в ходе совместного прямого эфира Минпросвещения и Росмолодежи рассказала заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

Она отметила, что право выбора образовательного учреждения остается за семьей, и задача школы – создать все необходимые для обучения условия.

«Сейчас активно развивается сеть коррекционных школ, реализующих только адаптивные программы, и общеобразовательных с программами инклюзии. И каждый учитель должен работать с детьми с ОВЗ», – подчеркнула Татьяна Васильева.

Она напомнила, что в региональных институтах повышения квалификации есть кафедры, которые помогают улучшить компетенции по работе с детьми с ОВЗ, педагогам также оказывается всесторонняя методическая поддержка.