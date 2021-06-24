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Краснодарские курорты закроют для непривитых туристов

Краснодарские курорты закроют для непривитых туристов

С 1 июля гостиницы и пансионаты Краснодарского края будут размещать туристов только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

С 1 августа меру ужесточат — курорты полностью закроются для непривитых россиян. Исключение будет сделано только для тех, у кого имеются медицинские противопоказания к вакцинации.

"Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона", - объяснил такое решение губернатор.

Ранее все кафе и рестораны в Москве указом мэра были объявлены зонами, свободными от коронавируса. Посещать их смогут только люди, имеющие защиту от COVID-19 — вакцинированные, переболевшие или сдавшие отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать это нужно будет с помощью QR-кода, содержащего соответствующие данные. Бумажные сертификаты и справки не принимаются. Ограничения не распространяются на детей, а также на сезонные кафе с летними верандами.

Программа массовой вакцинации в России стартовала 18 января, за полтора месяца до этого начали прививать жителей Москвы. Применяются вакцины российского производства: векторный препарат "Спутник V" от Центра им. Гамалеи, пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор", а также "КовиВак" от Центра им. Чумакова.

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По материалам: uposters.ru

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